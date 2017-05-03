說明青年多元人才徵召 民進黨祕書長親上火線

2017-05-03 17:01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨擬徵召青年、多元人才參選2018年議員選舉，不過地方有不同意見。民進黨選對會召集人陳明文表示，選對會將會去各縣市溝通，他和黨秘書長洪耀福都會去地方座談。對於地方的疑慮，他也表示，應該不會有實質影響。

陳明文今天受訪說，選對會一致認為應到六都民進黨黨團做溝通，尤其是劃為特別選區的立法委員，也應該要一併說明，讓他們了解為何要徵召青年、多元如新住民或是對社會有號召力，以及對國家有貢獻的人代表民進黨參選。

陳明文說，有些人不了解徵召內容，也有人問到提名名額是原本名額或是外加、是否會影響到他們等等，每個選區都有不一樣的想法，選對會未來到地方去座談，應該要跟大家說明徵召辦法，以及將朝哪個方向去推動，未來會去各縣市溝通說明。

被問到是否會有人受到實質影響？陳明文說，應該不會，名額都是原來的名額，不會影響。他和秘書長洪耀福都會去跟地方座談。