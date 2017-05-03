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批民進黨債留子孫 網友舉「馬」酸郝龍斌

2017-05-03  17:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席候選人郝龍斌在臉書表示，反對民進黨的「錢沾計畫」，因為它會「債留子孫」；對此，網友卻有不同看法，還有人反酸「馬總統舉債的數字比這個數字大很多，你郝龍斌當時也沒講話」。

對於前瞻計畫，郝龍斌批評，倒上一世代的債，又預借下一世代的錢，退休人士的年金，是每一個人自己「過去」一輩子的累積，「民進黨8800億的舉債，則是政府拿孩子未來的錢來花」！

郝龍斌質疑，「掏空孩子未來，把自己的綁樁支票，讓下一代兌現！」「樁綁了，蚊子工程到處爛，但錢進到那些人的口袋？」「什麼都敢做的民進黨，人民不會接受的！」

網友見狀後看法兩極，有人認同說，「這麼大的錢坑！讓子孫負債！於心何忍！」「讓國民黨新生代出頭吧」；PTT上的鄉民則是噓聲四起，「KMT講年輕人？鱷魚的眼淚」、「郝會花要不要數一下自己預借了多少台北市孩子的未來」、「馬冏八年舉了多少 怎不說說？」「有笑有推」。

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  • 郝龍斌在臉書表示，反對民進黨的「錢沾計畫」。（資料照，記者簡榮豐攝）

    郝龍斌在臉書表示，反對民進黨的「錢沾計畫」。（資料照，記者簡榮豐攝）

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