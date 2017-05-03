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鑽石會議中國迫台離場 澳外長：遺憾

2017-05-03  16:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際鑽石認證制度「金伯利進程（Kimberley Process）」年會1日在西澳伯斯舉行開幕儀式，但台灣代表團卻在中國代表團蠻橫干擾會議之下，被迫趕離會場。澳洲外交部長朱莉‧畢紹普（Julie Bishop）今對此事表示遺憾（regrettable），但說現在不適合發表政治性評論。

國際鑽石認證制度KP年會，今年由澳洲政府主辦，本週一在澳洲伯斯舉行開幕儀式，但當會議主席、外交暨貿易部資深官員歐文瓊斯（Robert Owen-Jones）正要邀請朱莉．畢紹普上台和原住民歡迎儀式時，中國代表團在台下拿麥克風鼓譟、咆哮，並揮舞標語，提出程序問題質疑：「屋子裡是不是每個人都經過邀請了呢？」中國代表團目的在於要求台灣代表「不能在場」，否則會議無法進行。在場人士透露，中國代表們並透過通訊軟體要求非洲盟友加入他們的抗議，騷動持續到中午，直到台灣代表團被迫離開會場。

這起事件獲澳洲「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）、美國「外交政策」（Foreign Policy）和英國「每日郵報」（Daily Mail）等媒體關注並報導。澳洲外交暨貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade）並證實已要求中國駐澳大使重視此事。與會澳洲高層官員形容該場景「令人作噁而且異常」。

澳洲媒體今天報導，朱莉．畢紹普說，澳洲政府延續慣例邀請「中華台北粗鑽貿易體」以賓客身分參加KP大會，但中國代表團為了排除中華台北代表，中斷了會議進行。朱莉．畢紹普對此事表示「遺憾」，這件事情有政治性評論的空間，但現在這個時間點並不適合發表。

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  • 我國是KP機制合法觀察員，KP並在參與國名單後特別註記「鑽石原石貿易實體中華台北也達到機制的最低要求」。但今年我國循例出席KP年會，竟遭中國代表蠻橫打壓。（取自Kimberley Process網站）

    我國是KP機制合法觀察員，KP並在參與國名單後特別註記「鑽石原石貿易實體中華台北也達到機制的最低要求」。但今年我國循例出席KP年會，竟遭中國代表蠻橫打壓。（取自Kimberley Process網站）

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相關關鍵字： 澳外長 迫台離場 遺憾 鑽石 鑽石會議
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