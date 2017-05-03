台灣屢遭矮化！管碧玲要求外交部恢復專責小組

2017-05-03 16:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕鑑於台灣在國際上屢遭受打壓與不公平對待，尤其部分國家處理台灣人民簽證時，常將台灣稱為「中國的一省」﹗﹖民進黨立委管碧玲今透過臉書表示，類似情況層出不窮，她要求外交部恢復過去民進黨執政時的專責小組，專門處理國格被矮化事件。

管碧玲指出，該小組在先前民進黨執政時，由外交部成立，專責看守、主動發掘主動澄清，但這個小組在馬總統時代被取消了。

因此，從2008年七月開始，台灣「被統一」的狀況百出，連美國總統辦公室貿易談判代表辦公室網頁，都曾把我們當作中國一省。

管碧玲要求，外交部應該立即恢復過去民進黨執政時成立的專責小組，主動察處被矮化的狀況。

管碧玲臉書全文：