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法國大選 蔡英文：請外交單位掌握對台、對中政策變化
2017-05-03 16:27
總統蔡英文今天出席民進黨中常會。（記者羅沛德攝）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕法國本月7日將舉行總統第二輪選舉，民進黨中常會今天邀請外交部次長吳志中報告大選觀察，發言人邱莉莉轉述，兼任黨主席的總統蔡英文聽完報告後表示，法國大選會牽動未來歐洲政局，會請外交單位迅速確切的掌握法國新當選總統在對台和中國政策上可能的變化，掌握所有的可能性。
報告指出，面對國家優先的美國和敵對的俄國，大選後的法德核心新歐盟將會強化與亞洲的關係。面對中國，強化與北京的關係符合法國與歐洲的利益，但是不妨礙與日本、韓國、印度與台灣之關係強化。
據轉述，蔡英文指出，這些歐洲選舉的結果會影響台灣將來跟歐洲的關係，請外交單位盡速針對法國選舉可能的結果進行全盤了解，並且迅速確切的掌握法國新當選總統在對台和中國政策上可能的變化，掌握所有的可能性。
有關台法關係的深化，蔡英文也請外交部持續努力推進，除了政治層面，高層互訪、雙邊對話、協定上的努力之外，期待外交部思考如何從文化、產業面的結合，讓台灣跟法國建構更多層面的交往與連結，建構台法更為緊密的情誼。
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