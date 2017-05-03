| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 政治

中國惡霸趕台灣代表出場 府方說話了

2017-05-03  16:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕國際鑽石認證制度「金伯利進程（Kimberley Process）」年度大會1日在澳洲西部的伯斯舉行開幕儀式，台灣代表團卻被中國代表團蠻橫趕出會場。對此，總統府發言人林鶴明說，這是專業性質國際會議，台灣代表是受邀出席，中國此舉對兩岸關係沒有幫助。

蔡英文總統接受媒體專訪，拋出「新情勢、新問卷、新模式」的兩岸關係互動新主張，強調兩岸要正視新的局勢的客觀現實，共同來思考一個對兩岸和平穩定有利，以及對區域安定繁榮有利的架構。不過，中國媒體「觀察者網」指，雖然蔡總統「新」字滿篇，不過是一貫的「新瓶裝舊酒」。

對此，林鶴明表示，總統意在呼籲中國正視兩岸新局勢，在兩岸政策上，政府致力於維持區域和平、兩岸穩定的立場是一致的，包含尊重歷史跟求同存異的精神，向對岸持續釋出善意，期盼透過良性互動化解分歧，這樣的立場一直沒有改變。

廣告
  • 國際鑽石認證制度「金伯利進程（Kimberley Process）」年度大會台灣代表團被中國代表團蠻橫趕出會場，對此，總統府發言人林鶴明表示，中國此舉對兩岸關係沒有幫助。（資料照）

    國際鑽石認證制度「金伯利進程（Kimberley Process）」年度大會台灣代表團被中國代表團蠻橫趕出會場，對此，總統府發言人林鶴明表示，中國此舉對兩岸關係沒有幫助。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 中國打壓 台灣 總統府 金伯利流程 金伯利認證機制
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韓式雞腿
好簡單！蘋果玫瑰塔
日式拉麵源自中國？
味噌湯不能用煮的？
轉寄

標題：中國惡霸趕台灣代表出場 府方說話了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月3日‧星期三‧丁酉年四月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.