中國惡霸趕台灣代表出場 府方說話了

2017-05-03 16:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕國際鑽石認證制度「金伯利進程（Kimberley Process）」年度大會1日在澳洲西部的伯斯舉行開幕儀式，台灣代表團卻被中國代表團蠻橫趕出會場。對此，總統府發言人林鶴明說，這是專業性質國際會議，台灣代表是受邀出席，中國此舉對兩岸關係沒有幫助。

蔡英文總統接受媒體專訪，拋出「新情勢、新問卷、新模式」的兩岸關係互動新主張，強調兩岸要正視新的局勢的客觀現實，共同來思考一個對兩岸和平穩定有利，以及對區域安定繁榮有利的架構。不過，中國媒體「觀察者網」指，雖然蔡總統「新」字滿篇，不過是一貫的「新瓶裝舊酒」。

對此，林鶴明表示，總統意在呼籲中國正視兩岸新局勢，在兩岸政策上，政府致力於維持區域和平、兩岸穩定的立場是一致的，包含尊重歷史跟求同存異的精神，向對岸持續釋出善意，期盼透過良性互動化解分歧，這樣的立場一直沒有改變。