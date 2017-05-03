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預算有限 政院推出首支前瞻電視廣告

2017-05-03  16:25

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統認為行政院就涉及拼經濟的前瞻基礎建設計劃論述不足，為加強宣傳，行政院即日起推出首支電視廣告，強調一個偉大國家的實現，需要前瞻的願景，政院在CF的結尾強調以前瞻基礎建設，打造未來新台灣。

據了解，由於預算有限，幾經考量，行政院終於在今天起推出首支30秒的CF，即日起在各主要電視台的廣告時段播出。

行政院的前瞻基礎建設，分為綠能建設、數位建設、水環境、軌道建設與城鄉建設共5大面向，強調「綠數水道鄉，打造未來新台灣」。

政院在電視廣告中表示，乾淨綠能、數位法令鬆綁、穩定水源、便捷路網與連結城鄉生活，這些美好，將平等傳遞給每一個人民，政院強調，前瞻基礎建設，晚做不如早做。

另外，行政院並已製作9支網路廣告影片，透過行政院官方臉書陸續播放。

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  • 為加強宣傳，行政院即日起推出前瞻基礎建設首支電視廣告。（翻攝行政院廣告影片）

    為加強宣傳，行政院即日起推出前瞻基礎建設首支電視廣告。（翻攝行政院廣告影片）

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