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前瞻審查停頓 蔡英文:不能接受漫無目的的程序拖延
2017-05-03 16:01
〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院本週審查前瞻基礎建設、年金相關法條，朝野氣氛緊張。民進黨發言人邱莉莉轉述，兼任民進黨主席的總統蔡英文今天表示，民進黨是執政黨，也是國會的最大黨，應該要給在野黨空間，「我們也絕對接受嚴格的審查，但我們不能接受現在這種漫無目的的程序拖延。」「阻擋建設、阻撓改革對國家的未來只有傷害。」
民進黨團書記長李俊俋今天在民進黨中常會報告立法院本週相關攻防，邱莉莉轉述，蔡英文聽完後表示，這幾天立法院審議年金改革跟前瞻建設的過程中，國民黨的杯葛，透過新聞跟國會頻道的轉播，相信全國人民都看見了，「我要跟我們黨團說一聲辛苦了。」
蔡英文指出，民進黨是執政黨，社會對我們有很嚴格的檢驗標準，面對無理的杯葛，大家的委屈跟容忍，都是為了要換得台灣進步跟改革的機會。
她也希望在野黨了解，建設不會分藍綠，建設的成果所有人民都可以共享，改革也不會分藍綠，改革的成果可以讓每一個人的退休生活得到最基本的保障。
蔡英文表示，阻擋建設、阻撓改革對國家的未來只有傷害，過去民進黨也在野過，但只要是民意支持，能讓台灣的發展有幫助的案子，像是治水、擴大內需，民進黨雖然嚴格監督，但也不會惡意杯葛。
蔡英文最後表示，民進黨是執政黨，也是國會的最大黨，應該要給在野黨空間，也絕對接受嚴格的審查，但不能接受現在這種漫無目的的程序拖延。台灣不能錯過這次改變的機會，我們希望大家一起來堅持、一起來加油。
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