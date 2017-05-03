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幽靈公司得花博標案？ 中市府：執行狀況正常

2017-05-03  15:03

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府將2018花博管考計畫委外辦理，國民黨議員前往這家位於台北市的公司查看，卻未見公司招牌及工作人員，質疑這是「幽靈公司」，呼籲檢調單位介入調查。市府研考會則表示，該公司人員常出差，因此辦公室偶爾無人駐守。

議員黃馨慧、李中表示，花博管考計畫去年預算120萬元，今年146萬元，都由同一家公司得標，而這家公司在100年6月設立，資本額300萬元，公司地址原在台北市松山區南京東路，今年改為台北市大安區忠孝東路，登記地址都在商業大樓，但實地造訪這兩處，均未見該公司的招牌及工作人員，連工讀生都沒有，根本是一家「幽靈公司」。

李中、黃馨慧指出，台中花博預算高達86億元，這家公司成立不久、資本額不大，就能得到市府這麼重要的標案，除了市府政風處要調查，並呼籲檢調單位介入調查。

研考會主委柳嘉峰表示，全部採購皆依照相關規定辦理，並經公平合法採購程序得標，而該廠商執行標案狀況一切正常，不管收信、電話聯繫都十分順暢，經聯繫該公司，該公司仍在登記地點上班，但因人員常在外出差，故辦公室偶爾無人駐守。

柳嘉峰也說，花博管考由研考會全權辦理，另外辦理委託案是考量花博專案有別於一般重大工程，也是台中主辦的第一場國際活動，面臨的挑戰性與複雜性多而廣，已有別於研考會一般例行性管考。

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  • 國民黨議員質疑花博管考計畫由「幽靈公司」承攬。（記者張菁雅攝）

    國民黨議員質疑花博管考計畫由「幽靈公司」承攬。（記者張菁雅攝）

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