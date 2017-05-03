反擊藍營杯葛 張景森：馬政府特別預算1個月就過

2017-05-03 15:23

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院經濟6委員會今天聯席重新審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，國民黨團再度杯葛，對於國民黨要求前瞻計畫退回重審，張景森今天接受廣播節目專訪強調，國家應該做的事情，不要變成政黨惡鬥，過去馬政府時代提出的特別預算，立法院一個月就通過！

張景森舉國民黨執政時期的兩次特別預算案表示，兩次都不超過2個月就提出，立法院1個月就通過，那時他也沒批評國民黨草率、倉促，因為他認為，任何政黨執政時，已想好他要做什麼事，所以一上任後就趕快執行。

「我們哪有倉促、草率？」，張景森為行政院的前瞻基礎建設計劃辯護說，一個準備8年的執政團隊，擬定的計劃，該做什麼事，不該做什麼事，不是早就想好了嗎？

對於外界質疑前瞻基礎建設計畫是「錢坑」，張景森則說，前瞻計劃內容厚厚一本，可以直接挑出具體項目來談，哪一個不合適、哪一個浪費錢、炒地皮、造成災難，這樣比較具體，若只是一般性的批評，政府也無從回答。

國民黨團質疑行政院提前瞻計劃是綁樁，張景森表示，這應該是國民黨的習慣，像是新竹縣、花東都是民進黨主動提出，南投縣長來談也談很好，苗栗也是一樣，「我不曉得是否綁藍營的樁？」，他說，若從實際規劃內容去看，這裡面沒有藍綠區別。