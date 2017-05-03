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藍杯葛審查前瞻條例 主席高志鵬：續戰到午夜
2017-05-03 14:58
立法院經濟等六個聯席委員會3日重新排審「前瞻基礎特別條例草案」，會議主席、召委高志鵬（中左）在下午裁示，會議時間延長至晚間12時，旋即宣布休息，藍綠將挑燈續戰。（記者劉信德攝）
〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟六個聯席委員會今重新排審「前瞻基礎特別條例草案」，但立院國民黨團強力杯葛，並要求「退回前瞻條例」，導致會議空轉一個上午。會議主席、召委高志鵬稍早表示，國民黨團提出「退回」訴求，早在4月24日委員會就已經處理，基於「一事不二議」原則，不會再次處理，他接著裁示，今天會議時間延長至晚間12時，旋即宣布休息，藍綠將挑燈續戰。
「前瞻基礎特別條例草案」原訂今進入大體討論與逐條審查，但國民黨立委在會議開始時，就以要求程序發言等由杯葛，並圍繞在主席台前，以吹哨、敲鑼、打鈸高分貝大鬧會場，高喊「拒絕綁樁、退回重擬」、「前瞻法案、債留子孫」等口號，拒審查前瞻條例，高志鵬也旋即宣布休息。
歷經上次審查爆發肢體衝突，民進黨團此次則訂下了「三不」原則，主張不挑釁、不動怒、不衝突打架。
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民進黨立委齊坐主席台前，派出立委蘇巧慧拍攝合照，笑稱這是「那些年，我們一起審的法案」！（記者劉信德攝）
民進黨團總召柯建銘（左）在場督軍。（記者劉信德攝）
立法院重新排審「前瞻基礎特別條例草案」，將進入大體討論與逐條審查，但國民黨立委在會議開始時，就以要求程序發言等為由杯葛，並圍繞在主席台前，以吹哨、敲鑼、打鈸高分貝大鬧會場，高喊「拒絕綁樁、退回重擬」、「前瞻法案、債留子孫」等口號。（記者王藝菘攝）
立法院經濟委員會3日審查法案，朝野立委因對前瞻計畫有意見，數度發生衝突。（記者方賓照攝）
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