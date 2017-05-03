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這次是疏失？NAS向來以Taiwan註記我獲選院士

2017-05-03  14:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國國家科學院（NAS）昨晚公布最新院士名單，副總統陳建仁與中研院院士朱敬一入選外籍院士，然而在美國國家科學院網站上，卻驚見兩人的國籍被標為「中國台灣」（Taiwan , China）。不過，知情人士表示，這是這次NAS的疏失，事實上，美國國家科學院過去以來都以「Taiwan」註記台灣獲選的外籍院士。

在NAS的會員資料搜索中，國籍註記就有Taiwan的選項，若以Taiwan搜尋，即出現已經獲選NAS院士的陳定信、吳茂昆、廖俊智與李遠哲等人的資料，國籍均是被註記為「Taiwan」。

總統府發言人林鶴明稍早表示，對於這樣的錯誤，副總統得知後也認為這無法接受，目前中研院正洽該單位要求更正。

美國國家科學院成立於1863年，目前共有2290位院士與475位外籍院士，其中台灣籍的外籍院士共有6人。

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  • 這次是NAS疏失，事實上，美國國家科學院過去以來都以Taiwan註記台灣籍的外籍院士。（取自NAS網站）

    這次是NAS疏失，事實上，美國國家科學院過去以來都以Taiwan註記台灣籍的外籍院士。（取自NAS網站）

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