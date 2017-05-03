演講揭「仆街」辛酸 柯P：跌倒，再站起來
2017-05-03 14:47
演講揭「仆街」辛酸，柯P：跌倒，站起來。（記者廖振輝攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天談到自己上個月出席世大運台北田徑場完工活動，試跑時跌倒，竟意外引發網友方瘋狂改圖的「仆街」事件，柯文哲幽默告白，其實跌倒站起來的一瞬間，根本快講不出話，但還是故作鎮定的跑完。
柯強調，重點在於「跌倒了，再站起來就好，然後還是勇敢的衝到終點」，藉此勉勵台下學子。
台北市長柯文哲今受邀到世新大學，以「我的故事」為題進行演講。柯笑稱，事後媒體問他有沒有怎樣，也只能假裝沒事的說「跑道彈性不錯」，接下來有差不多兩個禮拜時間，根本痛到起不了床，苦笑說「還是得認命上班。」
柯文哲上月初跌倒後的隔天，還跟桌球國手江宏傑PK，當時大打太極反問現場媒體，有沒有聞到他身上貼很多撒隆巴斯的味道；時隔多日，妻子陳佩琪在廣播節目爆料，柯摔倒後可能肋骨斷裂甚至肝出血，柯才坦承「有內傷」，肋骨可能有斷，也只能等待自然好。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 司改引爆民怨 傳小英挨轟震怒徹查他...
- 陳建仁獲選美國科院院士 國籍竟是中國台灣
- 補習班老師用假名授課 洪慈庸將提案立法禁止
- 使用「壓尿」補運？ 童仲彥：乾脆說我喝尿
- 演講揭「仆街」辛酸 柯P：跌倒，再站起來
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女作家父親9年前曾要提告 週刊爆：因狼師威脅...
- 倒閉傳言瘋傳 嚴凱泰：我把生命跟納智捷劃等號！
- 前瞻有助改善交通 市府民調7成市民滿意
- 文化銀行》從藥廠投入鞋廠 粗獷漢子為愛妻學做繡花鞋
- 數據分析唐詩 影響力最大的是這首...
- 醫師︰插管問題 沒有誰錯誰對
- 今天佛誕日 浴沸要注意這些禮儀…
- 網球》「挑戰賽之王」盧一哥金泉次輪爆冷受挫
- 金毛藍眼白化人猿 現身印尼婆羅洲
- 看到女作家自殺新聞 她勇敢坦承去過狼師豪宅...
- MLB》金鶯漏接飛球 意外策動17年來首次三殺（影音）
- 中年重返校園 美容師征韓奪3金
- 小賈私會新歡《歌喉讚》女星 視訊通話洩密戀
- NBA》今日是妹妹23歲冥誕 湯瑪斯只想為妹妹而戰
- 蘋果加持 IGZO面板出貨大幅躍升
- 竹市警機警 幫婦人向詐騙集團討回贓款
- 台資銀行對中國曝險 3年新低
- 劈腿男懸賞1萬 徵偷心男把女友
- 變性歌手鍾潔希再婚 邀千人見證 老公同一人 痛訴網友霸凌
- 造就一門七傑 范雲玉獲模範母親
- 澎湖海洋生物研究中心放流15萬尾遠海梭子蟹
- 插管之爭 瓊瑤、平鑫濤子女決裂
- 台南》溪尾排水工程 里民仍憂潰堤
- 小腹很平坦 NANA撇有孕離團
- 〈馬德里出發小旅行〉雙城趣─西班牙塞哥維亞、托雷多
- 新化圖館》百年桃花心木下 設置咖啡小棧
- 誇張！通緝犯摔邊坡 自稱受困2天才獲救
- 誆投資國外賭場吸金1.3億元 主嫌被聲押禁見
- 佐登妮絲進軍寶雅通路 今年成長動能增
- 雙北市殯葬處公務員涉收賄圖利 北檢33路大搜索
- MLB》紅襪又找碴 馬查多髒話連發：有種就來（影音）
- 零安樂死上路 收容犬自然死卻暴增
- 補強中合宜住宅變藏寶庫 竊嫌偷上百萬古董
- 搶修光復北、八德路口地層下陷 今午夜12時是關鍵
- 是否收留油桐樹 埔里覺靈寺將討論
- 富人逃稅、18趴狂吃稅 他提4字大酸...
- 阪神台灣日 找郭李開球
- 整人王被嚇到了 黑人慶生被范范王力宏這樣整
- 狼師不只誘姦？林俊憲：他還涉嫌收買評委取得標案
- 閱讀女作家遺作 警賭1％的破案可能
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：演講揭「仆街」辛酸 柯P：跌倒，再站起來
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分