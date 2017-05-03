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演講揭「仆街」辛酸 柯P：跌倒，再站起來

演講揭「仆街」辛酸，柯P：跌倒，站起來。（記者廖振輝攝）

2017-05-03  14:47

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天談到自己上個月出席世大運台北田徑場完工活動，試跑時跌倒，竟意外引發網友方瘋狂改圖的「仆街」事件，柯文哲幽默告白，其實跌倒站起來的一瞬間，根本快講不出話，但還是故作鎮定的跑完。

柯強調，重點在於「跌倒了，再站起來就好，然後還是勇敢的衝到終點」，藉此勉勵台下學子。

台北市長柯文哲今受邀到世新大學，以「我的故事」為題進行演講。柯笑稱，事後媒體問他有沒有怎樣，也只能假裝沒事的說「跑道彈性不錯」，接下來有差不多兩個禮拜時間，根本痛到起不了床，苦笑說「還是得認命上班。」

柯文哲上月初跌倒後的隔天，還跟桌球國手江宏傑PK，當時大打太極反問現場媒體，有沒有聞到他身上貼很多撒隆巴斯的味道；時隔多日，妻子陳佩琪在廣播節目爆料，柯摔倒後可能肋骨斷裂甚至肝出血，柯才坦承「有內傷」，肋骨可能有斷，也只能等待自然好。

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  • 演講揭「仆街」辛酸，柯P：跌倒，站起來。（記者廖振輝攝）

    演講揭「仆街」辛酸，柯P：跌倒，站起來。（記者廖振輝攝）

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