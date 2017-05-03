圍剿綠委是作秀？ 李來希讚藍營：給你們掌聲

李來希對國民黨立委在立院的表現，表示，「李來希們給你們掌聲，李來希們看在眼裡」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-03 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法法制委員會前日（5月1日）審查年金改革法案，藍、綠爆肢體衝突，召委段宜康還因此被圍剿，綠委柯建銘認為國民黨的行為應該是「要表演給李來希們看」，被點名的李來希則反駁這樣說法！

對於柯建銘的說法，全國公務人員協會理事長李來希在臉書上回應，國民黨委員不需要做給李來希看，而是向社會各界負責，忠於他們的法定職責，真正成為一個堂堂正正負責任的在野黨。

李來希也鼓勵國民黨，「李來希們給你們掌聲，李來希們看在眼裡，感念在心裡，明年的選戰李來希們一定都會一起歸隊支持你們，加油！」