藍委敲鑼打鈸杯葛前瞻 吳思瑤諷：打擊音樂節？

國民黨立委今審查前瞻計畫草案時，敲鑼打鈸大鬧現場。（記者王藝菘攝）

2017-05-03 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕立法院聯席委員會今重審《前瞻基礎建設特別條例》草案，原應進行大體討論、逐條審查，國民黨立委們卻再度杯葛，並以吹哨、敲鑼、打鈸大鬧現場。對此，民進黨立委吳思瑤怒批，繼「潑水節」後，今天又變「打擊音樂節」？

吳思瑤今於臉書粉專指出，國民黨繼上演「潑水節」後，今天又有續集，「搖身一變成打擊音樂節了？」

吳思瑤指出，藍營今敲鑼打鈸、吹哨叫囂，大鬧一上午，她怒批，這些人是否忘了，「立法委員的職責是實質審議法案，不是耍猴戲」。

吳思瑤說，「《前瞻基礎建設特別條例》攸關8800億特別預算的法律授權」，必須向人民負責，有效監督、把關落實，而「唯一方式就是『實質審查』、『逐條審查』」。

吳思瑤直言，「國民黨不願進入審查程序，就是失職，就是逃避責任」。

上月26日審查《前瞻基礎建設特別條例》草案時，藍綠爆發衝突，眾藍委不僅衝向主席台，還趁亂潑水、潑咖啡，挨批有如在辦潑水節。不料，今又在會議開始時，以要求程序發言等為由再度杯葛議事，圍在主席台前，吹哨、敲鑼、打鈸高分貝大鬧會場，拒審前瞻條例案。

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