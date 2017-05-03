| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國 1下林口路段 水泥預拌車國道翻覆 一度飆到29.94元 新台幣午盤重回「3」字頭 PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 政治

未收WHA邀請函 衛福部長：如期前往日內瓦

衛福部部長陳時中說，未收WHA邀請函，仍將如期前往日內瓦。（記者林彥彤攝）

2017-05-03  11:55

〔記者林彥彤／台北報導〕世界衛生大會將在瑞士日內瓦召開，不過我國政府尚未收到邀請函，衛生主管機關衛福部部長陳時中今早出席衛環委員會接受採訪時表示，就算沒收到還是會如期前往日內瓦，目前正在積極準備中，至於在當地召開國際記者會發聲則是方法之一。

世界衛生大會（WHA）22日將在瑞士日內瓦舉行，為爭取國際參與，總統蔡英文連日在推特上以英文向國際社會爭取支持。

陳時中今說，目前尚未收到邀請函，但仍會如既定計畫前往日內瓦，為此衛福部也持續準備中，並持續與各國建立良好的關係。另外，若未收到邀請函，到內瓦後是否有進一步的動作？如召開國際記者會發聲或抗議等，陳時中回應，這也是方向之一。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： WHA 衛福部長 邀請函
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韓式雞腿
好簡單！蘋果玫瑰塔
日式拉麵源自中國？
味噌湯不能用煮的？
轉寄

標題：未收WHA邀請函 衛福部長：如期前往日內瓦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月3日‧星期三‧丁酉年四月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.