未收WHA邀請函 衛福部長：如期前往日內瓦
2017-05-03 11:55
衛福部部長陳時中說，未收WHA邀請函，仍將如期前往日內瓦。（記者林彥彤攝）
〔記者林彥彤／台北報導〕世界衛生大會將在瑞士日內瓦召開，不過我國政府尚未收到邀請函，衛生主管機關衛福部部長陳時中今早出席衛環委員會接受採訪時表示，就算沒收到還是會如期前往日內瓦，目前正在積極準備中，至於在當地召開國際記者會發聲則是方法之一。
世界衛生大會（WHA）22日將在瑞士日內瓦舉行，為爭取國際參與，總統蔡英文連日在推特上以英文向國際社會爭取支持。
陳時中今說，目前尚未收到邀請函，但仍會如既定計畫前往日內瓦，為此衛福部也持續準備中，並持續與各國建立良好的關係。另外，若未收到邀請函，到內瓦後是否有進一步的動作？如召開國際記者會發聲或抗議等，陳時中回應，這也是方向之一。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 司改引爆民怨 傳小英挨轟震怒徹查他...
- 陳建仁獲選美國科院院士 國籍竟是中國台灣
- 2018台中花博變變變 林佳龍重提保護石虎…
- 補習班老師用假名授課 洪慈庸將提案立法禁止
- 司改爆關說 週刊：前大法官私訊電郵曝光
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女作家父親9年前曾要提告 週刊爆：因狼師威脅...
- 看到女作家自殺新聞 她勇敢坦承去過狼師豪宅...
- 《謠言終結站》秋刀魚長寄生蟲 煮熟吃無害
- 一條鼻胃管 讓小三舊怨浮上檯面
- 鳳山第一戶政事務所受理報稅 週六照常服務
- 僵直性脊椎炎併發虹彩炎 終生惡視力
- 盼大眾正視安樂死 南非作家自殺死諫
- 高溫上看33度午後陣雨 週五全台轉濕涼
- 美髮世家傳愛 義剪三代同堂一起來
- 倒閉傳言瘋傳 嚴凱泰：我把生命跟納智捷劃等號！
- MLB》金鶯漏接飛球 意外策動17年來首次三殺（影音）
- 花蓮東大門地磚測試過關 議長：鋪設經費驚人
- 歐爸光速認愛 娶妻當爸雙響炮
- 方宥心談愛 被傅子純像溫茶般融化
- 控鄧文聰高價購地 幸福人壽敗訴
- 國道客運追撞拖板車 司機都受傷
- 金鼎獎作家分享 學童好奇問不停
- 企業供地停車 里長收費稱照顧弱勢
- 美劇首集下重鹹猛藥 女星陰道竟會吃人...
- 眼神驚恐 爸爸攙扶 梁聖岳終於回台了
- 慎入！北捷車廂驚見「嘔吐兄弟」 乘客逃光了
- 自由廣場》〈林保華專欄〉兩個政治流氓還可以玩弄川普多久？
- 週刊爆證實補教狼師 綠委代A女父駁斥
- 玖壹壹春風帶妹上摩鐵 經紀公司：在裡頭純聊天
- 農舍課徵豪宅稅？ 宜縣府：從造價課稅
- 下週又有鋒面 彭啟明：母親節假期前天氣不穩
- 日月光連4年認購綠電 減排碳量約20.6座大安森林公園
- 尋陳澄波足跡 訪嘉市找57畫架
- 夜遊團撞見屍體 集體收驚怪事連連...
- Q1匯損由盈轉虧 敦泰重挫
- 《春嬌救志明》亮點 藏在余文樂情歌
- 社論》難道真成了「中國國民擋」？
- 第一樁！ 印度夫婦遠距婚姻 忙到只能用Skype離婚
- 自由廣場》因應朝核危機 美中背道而馳
- 她從28樓跳樓自殺身亡 林志玲也住這棟大樓
- 飛來艷福不是福 與少女偷嚐禁果賠35萬獲緩刑
- 陳冠希返港翻臉爆粗口 怒嗆港媒如狗超火爆
- 永豐金6月改選董監事 爆出寶佳林陳海全力加碼中
- 博明：台海情勢 須兩岸人民接受
- 李應元稽查大社工業區 逮大連化工洩漏臭氧
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：未收WHA邀請函 衛福部長：如期前往日內瓦
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分