未收WHA邀請函 衛福部長：如期前往日內瓦

衛福部部長陳時中說，未收WHA邀請函，仍將如期前往日內瓦。（記者林彥彤攝）

2017-05-03 11:55

〔記者林彥彤／台北報導〕世界衛生大會將在瑞士日內瓦召開，不過我國政府尚未收到邀請函，衛生主管機關衛福部部長陳時中今早出席衛環委員會接受採訪時表示，就算沒收到還是會如期前往日內瓦，目前正在積極準備中，至於在當地召開國際記者會發聲則是方法之一。

世界衛生大會（WHA）22日將在瑞士日內瓦舉行，為爭取國際參與，總統蔡英文連日在推特上以英文向國際社會爭取支持。

陳時中今說，目前尚未收到邀請函，但仍會如既定計畫前往日內瓦，為此衛福部也持續準備中，並持續與各國建立良好的關係。另外，若未收到邀請函，到內瓦後是否有進一步的動作？如召開國際記者會發聲或抗議等，陳時中回應，這也是方向之一。