完成才女作家遺願 陳亭妃：修補教法 不讓下一個學生受害

2017-05-03 11:54

〔記者王捷／台南報導〕才女作家A女雙親，今日凌晨在LINE群組上PO出新的4點聲明其中兩點，不要把作家作品與作家經歷「百分百化上等號」，另一點是，如果大家對A疼惜，請記得A的遺願是「預防」，是不要出現下一個「小說主角」，而不是究責任何人，立委陳亭妃說，她有聽到作家的遺願，目前會對《補習進修教育法》進行提案修法，不讓下一個學生受害。

在PTT上傳出的LINE對話，內容從3月份A女的生日提起，內容是A與雙親與胞兄4人間的對話，A收到了雙親的蛋糕很高興，但裝可愛質問胞兄蛋糕為何有草莓，這時雙親出來打圓場，是一個和樂家庭中稀鬆平常的對話，但結尾雙親附上「會記得A可愛的樣子，以後好好稅不要再有惡夢了喔....」令人感到鼻酸。

在LINE的對話內容中，A父親貼出新的4點聲明，第一點是要外界不要把A的作品與A經歷「百分百」畫上等號、第二是雙親感激大家對A所做的一竊、第三A原本有美好的人生，所以雙親餘生為所有小女孩努力、最後一點，是雙親表達，不要究責任何人，而是要防止下一個受害的「小說主角」。

立委陳亭妃說，她聽見了A雙親的建議，所以很早就草擬了法案，將會針對《補習進修教育法》提案修法，她主張，補教業要將師資相關基本資料呈報教育部，不准再使用藝名備查，必須提供真實姓名供查核，並且設立補習教育狼師通報系統，修法細節還在與智庫商榷，不要讓下一個學生受害。