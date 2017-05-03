公務員年改大戰 林濁水：國民黨在拖 民進黨想喬
2017-05-03 11:53
〔記者李欣芳／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天繼續審查攸關年金改革的「公務人員退休撫卹法」草案，朝野就18％優惠存款利息歸零年限和退休所得替代率高低進行攻防。前民進黨立委林濁水今天表示，現有的18％規定是「邪惡立法」，國民黨團希望審愈久愈好，民進黨團則希望快一點送院會，透過協商喬事，替國民黨掩遮，「真是不可思議的兩大黨！」。
年金大戰引發朝野對立態勢升高。林濁水說，對於今天在司法法制委員會的攻防，國民黨團説不會隨便杯葛，將「精兵嚴審」；民進黨團說，如委員會對18％優存及所得替代率沒共識，就先保留，不要把法案留在委員會，直接送院會，朝野策略奇怪無比。
林濁水指出，現有公務人員退撫規定是邪惡立法、詐術立法，國民黨堅持維持「超希臘水凖」月退，是以20％不到的民意對抗70％，審愈久審愈精，愈是形同對國民黨進行凌遲，對民進黨有利無害，但是國民黨團卻堅持審愈久愈好，這麽愛受虐令人嘆為觀止。
不過，他也質疑民進黨團，愛密室協商陽台喬事成癮，反委員會中心主義成癖，急著替國民黨解套，希望快一點送院會，以便用密室協商或陽台喬事救國民黨，替國民黨掩遮。
林濁水因此感嘆，「真是不可思議的兩大黨！」。
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