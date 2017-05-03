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擬禁補教界用假名授課 洪慈庸：阻擋長年來投機行為

2017-05-03  11:44

〔即時新聞／綜合報導〕才女作家日前在家中自殺，意外爆出她9年前曾遭狼師誘姦的過往，引起社會極大關注。時代力量立委洪慈庸對此將提案修法，要求補習班老師必須使用真實姓名，她稍早也在臉書強調，修正條文只是從「初始點」阻擋補教界長年來的投機行為。

洪慈庸表示，女作家事件引起社會對補教界風氣的討論，其中有許多問題早已存在多年，其中最為人詬病的便是補教老師有許多其實是「非法兼職授課」，並以「假名」招生，導致若出現不適任教師或是有不當行為時，補習班多半選擇私了，加上教育單位稽查人力不足，「不適任的教師只要易地改名，事情就彷彿不曾發生」。

洪慈庸強調，此次提出《補習及進修教育法》條文修正案，首先要求未來補習班老師須使用真實姓名授課招生，同時也要加重補習班的「通報責任」，若未如實通報負責人與教職員工的不當行為，最重可處罰至撤銷補習班立案。

而針對女作家事件，洪慈庸認為最重要且最根本的仍是整個性平觀念與教育的落實，學習尊重他人也學習對自己身體的認識及自主，最後，洪慈庸則希望自己的拋磚引玉可在審查過程中帶起更多討論。

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  • 洪慈庸將提案修法，要求補習班老師必須使用真實姓名，她在臉書強調，修正條文只是從「初始點」阻擋補教界長年來的投機行為。（資料照，記者簡榮豐攝）

    洪慈庸將提案修法，要求補習班老師必須使用真實姓名，她在臉書強調，修正條文只是從「初始點」阻擋補教界長年來的投機行為。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 洪慈庸臉書全文。（圖擷取自洪慈庸臉書粉絲專頁）

    洪慈庸臉書全文。（圖擷取自洪慈庸臉書粉絲專頁）

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相關關鍵字： 性侵 才女作家 洪慈庸 狼師 補教 補習班
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