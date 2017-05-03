批國民黨陋習 郝龍斌：歪風不改就沒有希望

2017-05-03 11:20

〔記者王駿杰／新竹報導〕國民黨黨主席參選人郝龍斌今天前進新竹市搶攻眷村票倉，他提到，國民黨目前面臨嚴重危機，選黨主席不是演講比賽，要說到做到，要有執行力，也要勇於改革，屏除以往陋習才能浴火重生，獲得民眾認同、支持。

郝龍斌今天前往竹市眷村票倉，與長輩分享參選黨主席想法，他展現極高親和力，對在場每位民眾關心、問候。

郝龍斌說，國民黨一直有綁樁、請客吃飯等陋習，若靠陋習就能勝選，國民黨怎會失去執政權？這些歪風不改，國民黨就沒有希望。應拿出具體方法，勇於改革，重視基層民意，才能有效爭取民眾認同。

郝龍斌認為，國民黨要改革，首先應從地方做起，民意代表的服務處應與黨部合併，讓選舉與服務串聯，另外，在黨主席選舉過程中，除了以黨員票為依據，也應該加入一般民眾票，讓選出來的黨主席能完全代表民意。

郝龍斌舉例，他當台北市長時，積極推動YouBike公共自行車，現在全國各縣市都在模仿，同時，他也規劃全世界最棒的花卉博覽會，由此可見他是具有執行力的政治人物。

國民黨正面臨嚴重危機，他也明瞭大家的憂慮，因此，選出來的黨主席應該作為民眾最有利的支柱，將憂慮轉化成動力，只有行動才能造就改變，只有改變國民黨才有機會，為了國民黨與台灣的未來，希望民眾能給予支持。