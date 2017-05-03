為何不選邱惠美？ 童仲彥三角戀大揭密...

童仲彥最後斷開邱惠美（圖取自臉書）

2017-05-03 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北議員童仲彥先前因說出「是男人看到邱主任不喜歡她，就不是男人！」意外讓邱惠美爆紅，但沒想到邱惠美不是童仲彥的唯一，後來又爆出和他同遊峇里島的27歲女子紅豆也是對象之一，兩女要求男方做出選擇，面對兩女爭一男，童仲彥最後選擇嫩妹紅豆，童的友人也透露原因。

《鏡週刊》報導，童仲彥和紅豆與邱惠美的三角戀曝光後，紅豆與邱惠美兩人都說要退出這段感情，但私下卻都不肯放手，要童做出選擇。最後童選擇了紅豆，童的友人透露，童仲彥考量紅豆年紀輕、單純，不像邱惠美背景這麼複雜，所以選擇了紅豆。

先前《周刊王》曾報導，童仲彥友人指出，其實當初童仲彥公開對邱惠美示愛時，紅豆並沒有因此吃醋，兩人也沒吵架，童認為紅豆年紀輕輕卻識大體，更加深了對紅豆的好感。

紅豆上個月在臉書貼出與童仲彥的合照，控訴童仲彥劈腿，揚言要與童玉石俱焚，沒想到現在童仲彥選擇了紅豆，斷開邱惠美，和紅豆和好如初。