兩岸局勢不斷變動 蔡總統提「三新」主張

總統蔡英文提出「新情勢、新問卷、新模式」的兩岸互動的新主張。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-03 08:48

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文在媒體專訪時，提出「新情勢、新問卷、新模式」的兩岸互動的「三新」主張，她表示要在變動的情勢中，台灣與中國維持和平穩定的狀態，需要共同思考對兩岸和平穩定、區域安定繁榮有利的架構。

據《聯合報》報導，蔡總統表示，若中國一直在講，兩岸關係像一張沒有答完的考卷，是沒有善意的說法，現在情勢已改變，需要大家共同維持局面。蔡英文說，現在面對的是一張新的問卷，問卷無法單獨解答，需要大家共同來解答。

蔡總統說，中國應就新情勢需求，重新思考兩岸關係，若按照舊方法處理，無法擺脫官僚體制決策的方式，會使兩岸關係需要的彈性與善意不足。蔡總統說，她從選舉以來，她一直將兩岸關係定調為「維持現狀」，代表台灣社會最大的公約數，而現階段的最大公約數就是面對新情勢。

蔡總統認為，面對兩岸情勢不斷變動，需要建立兩岸互動新模式，共同維持和平穩定的狀態，還要一些結構性的合作關係，這個合作關係大家都可以一起想。蔡總統呼籲，中國要好好思考，一個和平穩定的兩岸關係，對區域內所有國家都有利。