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評論黨內5位候選人 洪秀柱：韓國瑜最該打

國民黨主席洪秀柱昨晚接受網路節目專訪，談到其他5位侯選人，她談到韓國瑜時說「最該打」。（資料照，記者張存薇攝）

2017-05-03  07:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉將至，6位候選人近日來勤跑基層拜票。有媒體報導指出，國民黨主席洪秀柱昨晚接受YAHOO「阿苗帶風向」網路節目專訪，談到其他5位侯選人，洪秀柱表示，5人各有不同的優點和人格特質，但她談到韓國瑜時卻說「最該打」，若韓國瑜2016年參選立委且當選，立法院一定有人要吞「曲棍球」。

據《聯合報》報導，洪秀柱昨晚接受網路直播專訪，評論其他5位黨主席候選人，她說郝龍斌懷有赤子之心，雖然立委選舉挫敗，但還是很有勇氣努力尋求突破，吳敦義黨政資歷豐富，是政壇極品，詹啟賢和國父孫中山一樣都是醫生，有心改變國民黨，潘維剛在婦女工作方面很認真，黨政軍資歷也很豐富。

報導也提到，洪秀柱特別調侃韓國瑜，說他是一個橫掃千軍的戰將，但2016年黨內低迷時不出來選立委卻跑去賣菜，她吐槽說「該打」，還說如果韓國瑜2016年當選立委，立法院內一定有人要吞曲棍球。洪秀柱還說，未來她若當選黨主席一定要韓國瑜出來好好表現，不管怎樣「一定要整他、怎會放過韓國瑜」。

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  • 洪秀柱特別調侃韓國瑜，說他是一個橫掃千軍的戰將，但2016年黨內低迷時不出來選立委卻跑去賣菜，她吐槽說「該打」。（資料照，記者簡榮豐攝）

    洪秀柱特別調侃韓國瑜，說他是一個橫掃千軍的戰將，但2016年黨內低迷時不出來選立委卻跑去賣菜，她吐槽說「該打」。（資料照，記者簡榮豐攝）

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