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童仲彥斬戀情選嫩妹 邱惠美怒：至少我們也睡過...

童仲彥（圖右）與邱惠美。（此為合成圖，擷自童仲彥臉書、本報資料照，記者蕭婷方攝）

2017-05-03  07:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北議員童仲彥日前和妻子李秀環離婚，在感情上他選擇緋聞對象「紅豆」，斷開先前曾在媒體前公開告白示愛的「邱主任」邱惠美，童仲彥的選擇讓邱惠美失去理智，傳LINE罵童仲彥，除了罵兩人狗男女外，甚至不避諱的直言：「你們批評我時，有想過放了我嗎？至少我們也睡過...」

《鏡週刊》報導，童仲彥和紅豆與邱惠美的三角戀曝光後，紅豆與邱惠美兩人都說要退出這段感情，不過私下卻都不肯放手，要童做出選擇，最後童選擇了紅豆。邱惠美無法接受童仲彥的選擇，傳LINE罵童仲彥。

邱惠美先是傳：「祝福你，她是你的最愛，我比不上，去吧！」童則回應：「謝謝你的祝福，不要再聯絡了！」後來邱惠美生氣地怒罵：「狗男女！」並說紅豆與童長得很像、有夫妻臉，隨後連說了7次「醜女」。

最後邱惠美又寫道：「蒜頭鼻，我瞎了狗眼，跟她吃醋，臉頰骨那麼高，小心剋夫！你太幼稚了，跟年輕人在一起最適合，你不配說你知道什麼叫愛。你們批評我時，有想過放了我嗎？至少我們也睡過...」童仲彥則只回：「不必再怪我。」就沒有再回邱惠美。

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