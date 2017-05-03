補習班老師用假名授課 洪慈庸將提案立法禁止
2017-05-03 07:01
有媒體報導指出，為防止狼師事件再發生，時代力量立委洪慈庸將提案修法，要求補習班老師必須使用真實姓名。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕才女作家日前在家中上吊自殺，意外爆出她9年前曾遭補習班名師誘姦，事件震驚社會，有媒體報導指出，為防止類似的狼師事件再發生，時代力量立委洪慈庸將提案修法，要求補習班老師必須使用真實姓名，否則未來將不得招生。
據《蘋果日報》報導，立委洪慈庸將提《補習及進修教育法》修正草案，要求補習班老師須使用真實姓名，否則未來不得招生，且修法條文將會明定，若合法立案補習班，沒有通報負責人與教職員工有性侵害、性騷擾等行為，最重恐面臨廢止登記許可。
高雄市議員蕭永達蕭永達昨天也透露，狼師不只一名，而是「一群」，但現行機制欠缺監督、制裁相關作為，呼籲主管單位正視。蕭永達分析，補習班名師引誘女學生事件存在許久，只是在幾個原因下不易浮上檯面，包括名師口才佳且有魅力、與十六歲以上女生發生關係不一定有法律責任、被害者與家長不願張揚等。
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