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面對諸多改革 蔡總統：再困難也要做

總統蔡英文表示，「若不進行改革，恐怕台灣永遠回不來。」（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-03  07:21

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文執政即將滿週年，她在接受媒體專訪時表示，面對許多改革規劃，即使政治風險和成本很高，但為了台灣未來發展，「若不進行改革，恐怕台灣永遠回不來。」

根據《聯合報》報導，蔡總統表示，執政者都會將最困難的事留在連任第二任時處理，這是民主政治的慣性，但現在台灣累積許多問題，使社會停滯無法前進，應該要下定決心做改變。蔡總統說，「再困難也要爭取時間趕快來做。」

蔡總統認為，在過去一年應是最辛苦的一年，改革須經過陣痛期，待陣痛過後，後面就要加速執行已規劃的方案。蔡總統說，雖然支持改革者占多數，但會有2種人對改革感到不滿意，一種是覺得改革太快，另一種則是認為改革太慢。

蔡總統表示，年金改革開始會使許多人感到不安，政府會與社會溝通，穩定不安的情緒，並在執政第二年快速、有效地執行改革的議題。蔡總統說，若是年金改革拖延，將會使財政狀況更糟，並且無法收拾。

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