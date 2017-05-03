司改引爆民怨 傳小英挨轟震怒徹查他...

司改國是會議分組決議，未來終審法官由總統圈選後任命，遭批總統擴權。週刊報導，此決議讓蔡英文動怒，下令徹查。（資料照，記者方賓照攝）

2017-05-03 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕司改國是會議第2分組決議，未來終審法官由總統圈選後任命，遭批總統擴權、政治力介入司法，影響審判；當時總統府回應，事前未徵詢府方意見。週刊報導，此決議讓民怨沸騰，而蔡英文也為此震怒，下令徹查司法院到底是誰草擬這種草案。

《鏡傳媒》報導，司改會議進行中，不見死刑及食安議題、爆發主持人瞿海源拍桌禁止發言，還有委員一度想提案讓吸毒除罪化，4月24日甚至決議讓總統直接任命最高法院法官，導致民怨沸騰，質疑總統擴權，蔡英文也因此震怒、下令徹查。

報導指出，蔡英文事前和司法院長許宗力溝通過，但完全不知道演變到最後，差距這麼大，竟讓總統具有圈選終審法官的權力，當天還特地召見人在南部的許宗力進府報告，要求澄清總統沒有要擴權的意思，並且另指派幕僚到司法院調查，究竟是誰想出總統擴權的版本。

報導提到，最後發現，此一版本是由司法院秘書長呂太郎草擬，而府方人士透露，蔡英文對此非常不能諒解。呂太郎也坦承草擬提案，且沒先告訴總統，但呂表示有和院長許宗力討論後決定，原本提案要經立院同意後任命，但因有最高院庭長認為，法官是個案審查，終審法院法官不宜經國會任命，才做此提案，「總統因此遭質疑，受委屈了」。

府方查明後，4月28日由發言人林鶴明開記者會說明，提到總統將會和籌備委員們共商妥適作法。等於是宣告司改會議結束後，總統應會刪除最高法院法官圈選權等爭議的司改結論。