司改爆關說 週刊：前大法官私訊電郵曝光

2017-05-03 06:19

〔即時新聞／綜合報導〕司改國是會議歷經2個多月，爭議不斷引發退席潮，今更有週刊報導前大法官關說法官評鑑委員人事案，並將關鍵電子郵件曝光，關說案勢必在司法界引起不小風波。

《鏡週刊》報導，去年11月擔任法官評鑑委員的詹森林，因出任大法官，遺缺由司法院長許宗力圈選政大教授楊雲驊遞補，週刊取得司改籌委、前大法官許玉秀私傳郵件內容，竟是勸即將接下司改會委員的楊雲驊，將缺額讓給全聯會推薦的民間司改基金會董事、台大教授顏厥安，後來楊雲驊拒絕關說，氣到投書媒體意有所指地說「少數職業司改者，荒腔走板，若再不改善，將不惜退出司改籌委及委員職務」。

報導指出，知情人士認為許玉秀這封信顯然是希望幫許宗力化解與民間司改會之間的危機，做好民間團體的關係，但更讓人質疑司改國是會議有利益交換，嚴重傷害司法威信。