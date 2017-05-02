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遭議員爆料關說私校名額 桃教育局長：是Test

2017-05-02  22:08

［記者陳昀／桃園報導］桃園市議員黃婉如今天在市議會爆料，指教育局長高安邦曾帶一紙名單到振聲高中國中部關說候補名額，高安邦當下並未否認，會後表示自己只是去「Test」振聲能不能關說、招生是否公平？

黃婉如質詢指出，振聲高中國中部去年放榜當晚，高安邦帶了一紙名單到校，要求校方將候補名額空出，並錄取名單上的5、6名學生；市議員王浩宇也私下表示，常耳聞可透過民代或局長關說進入熱門私校，但因從未介入，不確定真實性，他也反對私校可以免除限制，採考試入學、能力分班，不遵守教學正常化的現象。

高安邦會後急忙向黃婉如解釋，他只是在「測試」振聲的招生情況有沒有公平，想要了解實際運作狀況。黃婉如對此說法無法接受，她說，倘若是「測試」，結束後就應當下說明是測試，否則人家可是會當真的！

面對記者的詢問，高安邦強調不是「測試」、而是「Test」，也希望外界不要渲染，以免影響他未來到各校隨機「Test」；振聲高中校長劉安國則表示，對去年的事沒有印象，但校方絕不會接受關說。

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  • 桃園市教育局長高安邦（前排左1），被員爆料到私立國中關說名額，但他強調是在「Test」。（記者陳昀攝）

    桃園市教育局長高安邦（前排左1），被員爆料到私立國中關說名額，但他強調是在「Test」。（記者陳昀攝）

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