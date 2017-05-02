國體法修法明上場 體改聯會籲全民監督

2017-05-02 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕國民體育法修法在即，「體育改革聯會」特別發表聲明，要求刪除團體會員最低比例、提高選手理事席次，並呼籲全民支持國體法改革，對抗體育協會勢力反撲。

「體育改革聯會」指出，國體法修正草案中第37條，意圖保障全國性體育團體必須有一定比率的地方體育團體會員，甚至一度訂出70%的高比例，顯示體育署無心改革、一心維護現有協會結構，不利於體育協會開放及民主化。

此外，國體法第38條規定「全國性體育團體應至少置運動選手理事一席」，體改聯會認為這僅僅一席無法保障選手，參考國外體育協會規定，選手理事至少都佔總席次20%以上，因此體改聯會強烈主張，修法應規定選手理事席次不得低於20%。

體改聯會認為體育署不該再保障協會既得勢力，而是要幫助體制外有熱情、專業的民間人士及運動選手，參與協會發揮影響力，並呼籲全民關注明（2日）天的國體法修法案。