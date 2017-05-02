吳敦義說沒必要凸顯統一 洪秀柱今晚唱反調
〔記者施曉光／台北報導〕競選連任的國民黨主席洪秀柱今晚接受Yahoo網路直播「阿苗帶風向」節目專訪，談到統獨問題時，她明確指出，只要她擔任黨主席，不管民意朝向何處，「台獨絕對不是國民黨的選項」，「因為這（台獨）到底是愛台灣，還是愛台灣？」
對於主持人、社民黨人士苗博雅詢問，國民黨要繼續向統一前進？洪秀柱答覆，國民黨主張主權及於中國大陸，而且兩岸是「兩個地區」，只是目前處於分治狀態，並保留主體性，她還要大家別一講到「統」字就害怕。
洪秀柱的主要競爭對手、前副總統吳敦義上週接受網路媒體專訪時曾被問及，未來國民黨應否繼續凸出國家統一的立場？吳敦義則明確表態「沒有必要」，理由是談統不切實際，但獨也不可能，「唯有和平最好」，他甚至還說，如果要統的人，回到對岸去住就可以實現，「何必拖累二千三百萬同胞？」
對於網友提問，如果當選黨魁，未來是否要推動統一公投？洪秀柱沒有明確答覆，只勸大家不要一講到「統」字就害怕，台灣也沒有獨立的能力，台灣應該找出一條活路，就算要維持現狀，也是看維持什麼的現狀，她並認為，無論過去前總統馬英九執政八年或目前的蔡英文政府，並沒有終止兩岸敵對的狀態，因此國民黨去年九月通過的和平政綱明定，要積極研討以和平協議終結兩岸敵對狀態的可能性，扮演和平制度化的角色。
對於主持人詢問，台灣與中國簽訂和平協議會有用嗎？洪秀柱說，沒有去談，不會知道，國民黨要積極研討，並要求對岸給台灣適度的國際空間。
洪秀柱說，中華民國憲法就是一個中國的統一憲法，在「九二共識」下，兩岸共同謀求未來的統一，但沒有時間表，不會分開、不搞台獨，國民黨主張主權及於中國大陸，兩岸是兩個地區，只是目前處於分治狀態，並保留主體性。
至於未來民進黨如果提案修憲推動台獨，國民黨會阻擋嗎？洪秀柱表示，黨內有人說就讓它通過，但她個人認為，不管讓不讓過，都應該把話說清楚，因為這是台灣共業的承擔，而且只要她擔任黨主席，不管民意朝向何處走，「台獨絕對不是國民黨的選項」。
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