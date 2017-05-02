誓言重回執政 吳敦義批蔡政府「治國無方」

2017-05-02 20:42

〔記者張安蕎／新北報導〕國民黨主席候選人吳敦義今晚到新店區參加模範母親聯誼活動，致詞時痛批蔡政府「奪權有術、治國無方」，不該去蔣化、去中華民國化，他呼籲在場國民黨員團結，於2020年重回執政，才能讓中華民國重新發光發熱。

吳敦義表示，國民黨上一回做在野黨，是公元2000，因為連、宋瓜分選票，被陳水扁當選，2004年連宋合，大家覺得勝利在望，可惜319那兩顆「王八彈」攪局，這是中華民國有史以來最奸詐的欺騙案，讓連宋配又輸掉，好不容易2008年馬英九再度執政，可惜民主國家政黨輪替沒辦法避免。

吳敦義說，國民黨一定做了一些不對的事，例如黨退出校園，結果民進黨手伸入大學院校，太陽花學運就是一例，又如國民黨退出媒體，結果捧民進黨的媒體更硬更壞，這就是失去政權很大的原因。

他呼籲，國民黨應該振作，強而有力的監督「奪權有術、治國無方」的蔡政府，2018年要好好的多贏幾個縣市首長，2020年重回執政，才能讓中華民國重新發光發熱，同時制止去蔣化、去中華民國化。

在前立委劉盛良、立委羅明才、議員劉哲彰等人帶領下，活動在黨員們高喊「吳敦義凍蒜！」後結束，劉盛良則在會前盛讚，「只有吳敦義來領導，國民黨才能重新站起來，他是最偉大的國家領導人，聽到他講話之後，回到家晚上睡覺，真的會感謝國民黨有這樣的人才！」