綠營彰化縣長之爭 挑戰者公布施政滿意度

2017-05-02 20:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣長提名之爭再度浮上檯面！彰化市長邱建富今天公布施政滿意度的調查報告，滿意度高達成89％，邱建富明確表達爭取黨內縣長提名的高度意願；對此，現任彰化縣長魏明谷表示，現階段就是把縣政做好，不宜去談選舉的事。

彰化市公所委託台灣趨勢公司在今年3月間進行問卷調查，調查結果顯示，受訪者對邱建富施政相當滿意，最滿意的項目是社會福利、環保整潔、觀光發展與藝文活動，而邱建富對於89％施政滿意度，謙虛的說，還有努力空間、好還要更好。

由於邱建富連任彰化市長，不少市民代表都認為邱建富有執政經驗與能力，應該用選票把彰化市成功經驗推到全縣。

邱建富也明確表示，「機會是留給有準備的人！」很多人鼓勵他把優質的彰化市經驗去服務更多的民眾，他也會全力爭取民進黨的縣長提名。

邱建富強調，目前他掌握的民調，魏明谷有現任優勢，但跟有意參選縣長的國民黨立委王惠美的民調，只有領先3％，如果是他與王惠美的話，民調則是打成平手，這是一個警訊，因為他與王惠美都還沒有起步，但現任者民調卻沒有大幅領先，這是對現任者很大的挑戰。

邱建富指出，中央還沒有覺得危機，但是魏明谷的社福跳票，許多爭議問題的處理都有被攻擊，他提醒中央要審慎考量，希望民進黨能夠繼續在彰化縣執政。

面對在綠營大將的積極表態，對此，魏明谷表示，民進黨提名有黨的機制，他尊重黨的機制，目前的工作就是把縣政做好，只有把縣政做好，跟中央政策連結在一起，才能獲得人民的支持，所以現階段不宜談選舉的問題。

下屆彰化縣長選舉除了魏明谷爭取連任外，邱建富也全力爭取民進黨的黨內提名，藍營立委王惠美也全縣走透透，展開縣長選戰的佈局。

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