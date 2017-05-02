詹啟賢回家鄉拉票 「選能夠當選總統的黨主席」
2017-05-02 20:01
〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨主席候選人詹啟賢今天到彰化縣接受電台專訪，詹啟賢強調，他認為當選黨主席的人就要參加總統大選，所以要選能夠當選總統的黨主席！
詹啟賢表示，如果他當選黨主席，他就會參選總統，如果是別人當選黨主席，就由別人去選總統。
詹啟賢也提到，他認為未來的黨主席就要能夠領導國民黨，來贏得地方選舉，能夠為候選人加分，最重要的是當選黨主席的人就要參選總統。
詹啟賢今天回到家鄉彰化縣，在彰化市接受電台專訪，並前往八卦山大佛寺參拜，他提到他想念家鄉的彰化肉圓、員林蜜餞，都是他永遠懷念的滋味。
他在接受專訪時強調，目前台灣的國際情勢嚴峻，他認為國民黨主席就要有抱負去處理、解決這個問題。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 公開補教界狼師名！高市議員蕭永達：若有錯、退出政壇
- 法官、檢察官爆辭退潮 基層法界人士：對現況灰心
- 世大運在即 柯：會多找些贊助
- 年改精算報告出爐 國民黨團質疑招標有黑幕
- 原民凱道駐紮2個月 警方今移除部分陳設
網友回應
熱門新聞
- 綠燈直行被闖紅燈機車撞上 無肇責卻判賠169萬
- NBA》小弟3分鐘差點花光年薪 詹皇怒：再1次就不幫付（影音）
- 流感疫情頻傳 疾管署：注射疫苗不保證絕對安全
- 劉邦誠送辦 囂張譙媒體「靠夭」
- 瑞士情報機構：歐洲面臨更多恐攻的風險
- 相距10年先後酒駕 兄弟栽在同警手上
- 毒品氾濫祭重典 台南市議員建議鞕刑伺候
- 曬比基尼辣照後返家 二伯撞見蔡阿嘎房間擺充氣娃娃
- 金城武吃這個超痛苦 靠演技裝出絕世美味
- 《通靈少女》發威 最後一集收視率竟是...
- MLB》台灣球迷受訪高喊加油 神奇的事情發生了（影音）
- 空污警報日 環團訴求搭高捷、公車免費
- 中職》鄭鎧文二軍復出賽 蔗總下令不准揮棒
- 男神金城武電眼迷死人 「連汗味都是香的」
- 基隆安樂、中山區5日停水14小時 影響7500戶
- （專訪）《通靈》導演解析成功要素 告白最感動的是…
- 《美恐7》將與川普有關 快銀自願想演第一千金！
- 基隆國際家庭日 5/6潮境公園見
- 華仔自信2個月後活動自如 港媒爆原來朱麗倩做了這件事...
- 〈徵文啟事〉看手機不看孩子
- 嘟嘟今復出 盼止獅7連敗
- 若去不了WHA 李大維：污辱台灣人
- 國光女神NANA梁云菲談解約 笑言：我小腹很平
- 科普環島列車今開行 小朋友開心搭火車玩科學
- 高雄女監受刑人 不識字畫愛心給媽媽
- 中市中清路分隔島黑板樹砍除 將改植灌木
- 「萬念俱灰」 瓊瑤最新聲明：暫不再探視平鑫濤
- 防酗酒家暴 印度集體婚禮發馴夫棒
- MLB》156公里危險球爆衝突 麥肯主持公道（影音）
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 氣候攪局 仁愛高山春茶遲到又減產
- 無尊躺著中槍！張立東等人虧像團肉在舞台走
- 中生納健保排入院會 境外生不滿保費將調漲
- 日職》陽岱鋼開始打擊練習 投球機練打100球
- 打火兄弟未投團體意外險 南市議員聲聲催
- 日本和平憲法明滿70年 安倍喊修憲、民調不捧場
- 大膽熱情 Loewe夏日限量聯名
- 符瓊音遭冒名 衰當新人跳板
- 今日MLB戰績
- 從小就很正 宋芸樺學生照被讚爆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：詹啟賢回家鄉拉票 「選能夠當選總統的黨主席」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分