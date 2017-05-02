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詹啟賢回家鄉拉票 「選能夠當選總統的黨主席」

2017-05-02  20:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨主席候選人詹啟賢今天到彰化縣接受電台專訪，詹啟賢強調，他認為當選黨主席的人就要參加總統大選，所以要選能夠當選總統的黨主席！

詹啟賢表示，如果他當選黨主席，他就會參選總統，如果是別人當選黨主席，就由別人去選總統。

詹啟賢也提到，他認為未來的黨主席就要能夠領導國民黨，來贏得地方選舉，能夠為候選人加分，最重要的是當選黨主席的人就要參選總統。

詹啟賢今天回到家鄉彰化縣，在彰化市接受電台專訪，並前往八卦山大佛寺參拜，他提到他想念家鄉的彰化肉圓、員林蜜餞，都是他永遠懷念的滋味。

他在接受專訪時強調，目前台灣的國際情勢嚴峻，他認為國民黨主席就要有抱負去處理、解決這個問題。

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  • 國民黨主席候選人詹啟賢今天接受電台訪問。（記者劉曉欣攝）

    國民黨主席候選人詹啟賢今天接受電台訪問。（記者劉曉欣攝）

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