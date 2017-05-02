明天續審年改 段宜康：已準備繃帶和紗布

立法院司法及法制委員會1日初審公務人員退休撫卹草案，國民黨立委不滿召委段宜康打算裁決處理條文，一湧而上嗆聲，國民黨立委孔文吉跳上主席台與段宜康拉扯。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-02 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨天初審《公務人員退休撫卹法》草案，藍委孔文吉不滿召委段宜康，竟翻過議事桌拉扯段宜康，今天（2日）晚間段宜康在臉書無奈表示，明天將續審年改法案，「請孩子的媽幫我準備了繃帶和紗布。」

昨天立院初審年改草案，藍委質疑為何法務部不用列席討論，段宜康稱這是考試院的提案，法務部不需列席，直接裁定表決處理條文，隨後引發藍委躁動，孔文吉直接翻過議事桌拉扯段宜康，另外綠委蔡易餘也被架住。

段宜康今晚表示，明天將繼續主持審年金改革法案，這次除了帶上盥洗用具，也已請孩子的媽幫他準備了繃帶和紗布。他感嘆，藍委像是「來西教」的信徒，個個像唸經一樣，一直反覆說：信賴保護原則、民進黨政府污名化軍公教、蔡英文應該向軍公教說聲對不起等話。

他強調，雖然過去年金制度3次改革，把140%的所得替代率壓低，但還是高到超乎想像。段宜康說，以委任5職等功10的低階公務員為例，在任最後的月薪53340元，依照國民黨偉大政治家口口聲聲要維護，符合信賴保護原則的現行制度，從去年7月退休開始，每個月可以領到的退休給付是55060元，比退休前每月多領1720元，所得替代率達103%。他要藍委明天來鬧場前，先回答這個問題，「信賴保護？我們在保護什麼？」