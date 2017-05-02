| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「萬念俱灰」 瓊瑤最新聲明：暫不再探視平鑫濤 大樂透、今彩539 開獎囉！ PR 樂活新主張 從吃對做起
 首頁 > 政治

明天續審年改 段宜康：已準備繃帶和紗布

立法院司法及法制委員會1日初審公務人員退休撫卹草案，國民黨立委不滿召委段宜康打算裁決處理條文，一湧而上嗆聲，國民黨立委孔文吉跳上主席台與段宜康拉扯。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-02  20:57

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨天初審《公務人員退休撫卹法》草案，藍委孔文吉不滿召委段宜康，竟翻過議事桌拉扯段宜康，今天（2日）晚間段宜康在臉書無奈表示，明天將續審年改法案，「請孩子的媽幫我準備了繃帶和紗布。」

昨天立院初審年改草案，藍委質疑為何法務部不用列席討論，段宜康稱這是考試院的提案，法務部不需列席，直接裁定表決處理條文，隨後引發藍委躁動，孔文吉直接翻過議事桌拉扯段宜康，另外綠委蔡易餘也被架住。

段宜康今晚表示，明天將繼續主持審年金改革法案，這次除了帶上盥洗用具，也已請孩子的媽幫他準備了繃帶和紗布。他感嘆，藍委像是「來西教」的信徒，個個像唸經一樣，一直反覆說：信賴保護原則、民進黨政府污名化軍公教、蔡英文應該向軍公教說聲對不起等話。

他強調，雖然過去年金制度3次改革，把140%的所得替代率壓低，但還是高到超乎想像。段宜康說，以委任5職等功10的低階公務員為例，在任最後的月薪53340元，依照國民黨偉大政治家口口聲聲要維護，符合信賴保護原則的現行制度，從去年7月退休開始，每個月可以領到的退休給付是55060元，比退休前每月多領1720元，所得替代率達103%。他要藍委明天來鬧場前，先回答這個問題，「信賴保護？我們在保護什麼？」

廣告
  • 段宜康發文感嘆，藍委像是「來西教」的信徒。（圖擷自段宜康臉書）

    段宜康發文感嘆，藍委像是「來西教」的信徒。（圖擷自段宜康臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 孔文吉 年金改革 扭打 拉扯 段宜康
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒菜肉捲
好簡單！蔥烤吳郭魚
馬鈴薯燉肉有訣竅！
保溫杯去漬４妙方
轉寄

標題：明天續審年改 段宜康：已準備繃帶和紗布


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月2日‧星期二‧丁酉年四月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.