爭取參與WHA 小英推特再發文向國際喊話
世界衛生大會（WHA）22日將在瑞士日內瓦舉行，我仍在等待邀請函，蔡英文總統今天在推特分享台灣國際醫療衛生貢獻數位攝影展的影片，蔡英文強調，「台灣為世界各地數百萬病人提供醫療援助－這就是台灣的故事。」（取自蔡英文推特）
〔記者鍾麗華／台北報導〕世界衛生大會（WHA）22日將在瑞士日內瓦舉行，我仍在等待邀請函，蔡英文總統連續多日在推特上以英文向國際社會爭取支持，今天又在推特分享台灣國際醫療衛生貢獻數位攝影展的影片，蔡英文強調，「台灣為世界各地數百萬病人提供醫療援助－這就是台灣的故事。」
蔡英文上週六透過推特發文指出，「不應以任何理由排除台灣參與WHA」；昨天則分享一則新聞，提到羅慧夫顱顏基金會及長庚醫院日前赴越南舉辦唇顎裂義診手術，短短2天內就協助完成35例手術。據了解，蔡總統以推特發文，向國際社會喊話，也是我方參與WHA所採取的策略之一。
除推特外，蔡總統上週接受「路透」專訪時，主動提到WHA的議題，她強調台灣人民在健康與衛生上有參與WHA的需求，蔡總統同時向中國喊話，「今年台灣能否參與WHA，是兩岸關係上非常重要的指標」，如果中國決策有所偏差，對兩岸關係的影響將會很大。
在此關鍵期，台灣與美國上週共同主辦「登革熱、茲卡、屈公病鑑別診斷國際研習營」，邀請來自澳紐、日本、印尼、泰國、越南及海地等18個亞太及加勒比海地區國家，共35位官員及專家來台參加，而美國在台協會（AIT）主席莫健特地來台出席，他在開幕典禮致詞時表示，美國支持台灣以觀察員身分參與WHA。
雖然今年情勢不樂觀，我方仍努力爭取，並積極與友邦與友我國家密切聯繫，包括美國、加拿大、日本、法國、德國等國代表也會在日內瓦與世衛組織秘書處官員見面，表達支持台灣參與WHA的立場與台灣希望出席的意願。
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