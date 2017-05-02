| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「萬念俱灰」 瓊瑤最新聲明：暫不再探視平鑫濤 大樂透、今彩539 開獎囉！ PR 樂活新主張 從吃對做起
 首頁 > 政治

爭取參與WHA 小英推特再發文向國際喊話

世界衛生大會（WHA）22日將在瑞士日內瓦舉行，我仍在等待邀請函，蔡英文總統今天在推特分享台灣國際醫療衛生貢獻數位攝影展的影片，蔡英文強調，「台灣為世界各地數百萬病人提供醫療援助－這就是台灣的故事。」（取自蔡英文推特）

2017-05-02  19:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕世界衛生大會（WHA）22日將在瑞士日內瓦舉行，我仍在等待邀請函，蔡英文總統連續多日在推特上以英文向國際社會爭取支持，今天又在推特分享台灣國際醫療衛生貢獻數位攝影展的影片，蔡英文強調，「台灣為世界各地數百萬病人提供醫療援助－這就是台灣的故事。」

蔡英文上週六透過推特發文指出，「不應以任何理由排除台灣參與WHA」；昨天則分享一則新聞，提到羅慧夫顱顏基金會及長庚醫院日前赴越南舉辦唇顎裂義診手術，短短2天內就協助完成35例手術。據了解，蔡總統以推特發文，向國際社會喊話，也是我方參與WHA所採取的策略之一。

除推特外，蔡總統上週接受「路透」專訪時，主動提到WHA的議題，她強調台灣人民在健康與衛生上有參與WHA的需求，蔡總統同時向中國喊話，「今年台灣能否參與WHA，是兩岸關係上非常重要的指標」，如果中國決策有所偏差，對兩岸關係的影響將會很大。

在此關鍵期，台灣與美國上週共同主辦「登革熱、茲卡、屈公病鑑別診斷國際研習營」，邀請來自澳紐、日本、印尼、泰國、越南及海地等18個亞太及加勒比海地區國家，共35位官員及專家來台參加，而美國在台協會（AIT）主席莫健特地來台出席，他在開幕典禮致詞時表示，美國支持台灣以觀察員身分參與WHA。

雖然今年情勢不樂觀，我方仍努力爭取，並積極與友邦與友我國家密切聯繫，包括美國、加拿大、日本、法國、德國等國代表也會在日內瓦與世衛組織秘書處官員見面，表達支持台灣參與WHA的立場與台灣希望出席的意願。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： WHA 推特 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒菜肉捲
好簡單！蔥烤吳郭魚
馬鈴薯燉肉有訣竅！
保溫杯去漬４妙方
轉寄

標題：爭取參與WHA 小英推特再發文向國際喊話


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月2日‧星期二‧丁酉年四月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.