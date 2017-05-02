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礦權展限要環評！ 環署今預告修正環評認定標準
2017-05-02 23:16
〔記者楊綿傑／台北報導〕檢討過去環評制度，環保署今預告修正「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，外界極度關注的「礦權展限」，只要位於特定環境敏感區或達一定規模以上，針對探礦、採礦及土石採取加嚴實施環評規模。另外對於天然氣貯存槽開發，也被列入須環評對象。
環保署表示，這次修正可歸為三大部分，首先是新增應該實施環評的內容，其次是免進行環評者，再來則是若影響程度較小，回歸相關法令及目的事業主管機關，藉此也可簡化流程。此外，也對於「興建」與「擴建」明確定義，前者為第一次進行者，或者為原先許可但後續有所變更者。
新增應實施評的部分，包括特定農業區之農業用地，從原本的19公頃增加到29頃；礦業權展限若位於特定環境敏感區或達一定規模者；以及為防範石化管線危害，天然氣貯存槽開發，都應實施環境影響評估。
至於修正後就不需再環評，包括台糖所釋出的土地，中央農業主管機關認定非屬優良農地，且不影響農業生產環境的完整者；申請廢棄物再利用的既有工廠，配合循環經濟政策者；放寬再生能源的自用發電設備裝置容量，未達2000千瓦者；重要濕地開發行為，主管機關認定為明智利用項目者。
回歸目的事業主管機關的部分，包括考量都市計畫審議項目與環評審議多有重疊，如環保措施、景觀、交通影響、日照等，因此包括社區、高樓建築、舊社區更新、旅館、護理機構、社會福利機構、工商綜合區、大型購物中心、展覽會、博覽會、展示會場、地下街等可免實施環評，其環境保護之規範回歸空污等相關環保法令規定管理。對於工廠變更用地做為非工廠開發使用，也於環評法中刪除，由「土污法」進行管理。
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