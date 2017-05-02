立院再空轉一天 藍委準時6點收工下班
2017-05-02 18:17
〔記者鄭鴻達／台北報導〕為反對行政院所提出之前瞻基礎建設計畫，立法院國民黨黨團今繼續以霸佔主席台的方式杯葛議事進行，在一早癱瘓院會議事至下午後，國民黨立委們群聚於主席台上，討論相關議題與閒聊至下午6時整，隨即收拾抗議手板，各自解散收工下班，讓立法院再度度過空轉的一天。
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