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真的不選議員？ 議員之女陳思宇脫口這樣表態

2017-05-02  17:36

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨將台聯黨台北市議員陳建銘女兒陳思宇，從市府媒體事務組專員升為副發言人，但外傳陳思宇不排除參選明年台北市議員，至於選區有人說士林、北投區，也有人指中山、大同區，陳家迄今仍未鬆口。陳思宇今下午於議會首度備詢，雖強調現在未打算投入選舉，但也耐人尋味脫口說，「6個月不選。」

民進黨台北市議員洪健益詢問陳思宇，之前在觀傳局擔任專員，今年榮升發言人，明年會參選台北市議員嗎？陳思宇坦言大家關心此事，並指既然已經加入柯市長團隊，相信團隊其實有一個默契，「在市府的期間並不會參加（選舉）」，現在也沒任何打算要投入選舉。

洪健益追問選還是不選？陳思宇回應，現在狀況是不會選。

洪健益追問是3個月還是6個月不選？陳思宇脫口，「6個月不選」，接著強調，現在最重要是才剛接任該職務，還有非常多東西要跟前輩學習，很多議員都是他學長，最重要跟柯市長一樣，是把眼前的事情做好，該做的事情做到最完善。

民進黨台北市議員顏聖冠也詢問陳思宇，如果擔任市府化妝師腳色，如何改善柯文哲失言等缺點？陳思宇回應，市府媒體事務組、發言人都很努力在做這些事情，市長最讓大家喜歡的是很真的部分，講出來大部分是實話、也是大家的心聲，未來他會提供更清楚資訊、脈絡讓市長了解。

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  • 北市府副發言人陳思宇首度上台備詢。（記者郭安家攝）

    北市府副發言人陳思宇首度上台備詢。（記者郭安家攝）

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