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宜代縣長吳澤成施政報告 一例一休爭議成焦點

2017-05-02  17:30

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣議會第18屆第5次大會今天開議，宜蘭代理縣長吳澤成下午到議會進行總施政報告，特別針對一例一休爭議縣府將如何因應提出報告，議員也接續要求縣府要有所作為。吳澤成說，一例一休主要是彈性不夠，會收集各方意見向中央反應，該修法就要修法。

宜蘭代理縣長吳澤成今天下午在議會進行施政總報告，他表示，除了延續前縣長林聰賢的施政之外，另外對現在社會關注的重大事項，例如交通、嚴重的毒品問題，一例一休造成的爭議特別向議會報告。

國民黨籍議員陳鴻禧在吳澤成施政報告後表示，一例一休中央不同調，不管勞方或資方都有疑慮，民眾無所適從，縣府未來會怎麼做？如何建議中央？議員黃浴沂也指出，一例一休讓人民叫苦連天，縣府應該有所作為。黃素琴表示，老闆不敢給勞工加班，另外，勞工遇到問題申訴後卻又沒有後續。

吳澤成指出，一例一休部分引起爭議，主要是因為彈性不夠，不適合各行各業的狀態，縣府會盡量協助業者和勞工做好適應，還沒適應之前，不會對事業單位進行裁罰，也會蒐集各方意見，整理出來向中央反應，該修法就修法。

吳澤成表示，目前事業單位有反應一些問題，包含特別休假完全由勞工排定太過僵化，建議中央要參考修改，另外休息日計算公式太過複雜，而且希望休息日加班時數不計入46小時之內，法令過於繁瑣勞工不會真正獲益，有些可以讓勞資協商，縣府將建請勞動部參考。

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  • 宜蘭代理縣長吳澤成施政總報告，一例一休問題因應成焦點。（記者簡惠茹攝）

    宜蘭代理縣長吳澤成施政總報告，一例一休問題因應成焦點。（記者簡惠茹攝）

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