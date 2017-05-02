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賴神接班人之爭拚得兇 前綠委創意貼圖搶曝光

2017-05-02  17:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「哩厚、估摸寧、喔嘿唷」…，搶攻網路世代的選票，有意角逐2018台南市長的前立委李俊毅，設計Q版肖像的創意貼圖，包含政見類、一般問候，以及應景的母親節系列，多達38種，部分文字諧音的語意，頗為逗趣，今天正式推出，開放自由下載，希望透過民眾的不斷轉傳，為自己爭取更多的曝光率。

李俊毅的貼圖分為3大類，他指出，一般問候的就有18種，有些採文字諧音的方式，傳達台、英、日的寒暄之意，如哩厚的你好，以及估摸寧、喔嘿唷的早安等，饒富趣味。

政見類的貼圖有10種，包含停車場、農路翻修、公園綠地徵收…等，而李俊毅最推薦的是母親節系列，他指出，內容呈現以感性訴求為主，提醒民眾多關心老媽，最好能回家團聚，即使遠在外地，無法返鄉，也別忘了電話問候。

李俊毅表示，貼圖是由服務團隊的創意小組發想、設計，希望以輕鬆、活潑的型態，拉近與民眾的距離，使用者透過逗趣的問候方式，可增進彼此的人際關係，他也能機會宣傳、訴求自己的參選政見，一舉數得。

李俊毅說，系列貼圖在他的line群組與fb粉絲頁中都可下載， 歡迎民眾多利用，轉傳、分享。

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  • 李俊毅推出創意貼圖，爭取更多的網路曝光率。（記者吳俊鋒攝）

    李俊毅推出創意貼圖，爭取更多的網路曝光率。（記者吳俊鋒攝）

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