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蔡易餘被架住仍不忘「腳攻」 綠委讚：盡責

孔文吉和段宜康發生拉扯，蔡易餘則被藍委架住，橫躺在主席台上，但仍不忘「腳攻」孔文吉。（資料照片，記者簡榮豐攝）

2017-05-02  17:19

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨審查「公務人員退休撫卹法草案」，一度發生國民黨立委孔文吉扭打主席段宜康的場面，而民進黨立委蔡易餘為解救段宜康，被藍委架住、橫躺在主席台上時，但仍不忘「腳攻」孔文吉，相當盡責。

孔文吉昨為搶走段宜康的麥克風，不但把段的眼鏡打掉，也扭打成一團，場面混亂，此時蔡易餘衝上去解救段，要把孔拉開，不料一個轉身，蔡易餘竟被後方的國民黨立委林德福與費鴻泰架住，此時只見蔡慢慢往後躺，最後橫躺在主席台上，動彈不得。

不過，蔡易餘的腳未被困住，只見他不斷用腳攻擊孔文吉，甚至嘗試以剪刀式夾住孔，被綠委讚場「相當盡責」。蔡易餘今也在臉書分享影片說：「到底是誰偷襲我！」

而當時甩開孔文吉的糾纏後，段宜康也怒拍桌大吼「誰再靠過來！」只見國民黨立委楊鎮浯等人嚇到往後彈，現場也靜默一秒鐘，大家都被段的怒吼震懾住。

李俊俋今也在臉書ＰＯ文表示，在國民黨的強力杯葛中，暴力襲擊主席段宜康，遭逢「巨大」敵手牽制，阻止他聲援主席，「還好中盤壯碩，挺肚推開」；他也質疑，「立法院到底是審查法案的地方，還是練角力的武場？」

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相關關鍵字： 公務人員退休撫卹法草案 孔文吉 李俊俋 段宜康 蔡易餘
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