蔡易餘被架住仍不忘「腳攻」 綠委讚：盡責
2017-05-02 17:19
孔文吉和段宜康發生拉扯，蔡易餘則被藍委架住，橫躺在主席台上，但仍不忘「腳攻」孔文吉。（資料照片，記者簡榮豐攝）
〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨審查「公務人員退休撫卹法草案」，一度發生國民黨立委孔文吉扭打主席段宜康的場面，而民進黨立委蔡易餘為解救段宜康，被藍委架住、橫躺在主席台上時，但仍不忘「腳攻」孔文吉，相當盡責。
孔文吉昨為搶走段宜康的麥克風，不但把段的眼鏡打掉，也扭打成一團，場面混亂，此時蔡易餘衝上去解救段，要把孔拉開，不料一個轉身，蔡易餘竟被後方的國民黨立委林德福與費鴻泰架住，此時只見蔡慢慢往後躺，最後橫躺在主席台上，動彈不得。
不過，蔡易餘的腳未被困住，只見他不斷用腳攻擊孔文吉，甚至嘗試以剪刀式夾住孔，被綠委讚場「相當盡責」。蔡易餘今也在臉書分享影片說：「到底是誰偷襲我！」
而當時甩開孔文吉的糾纏後，段宜康也怒拍桌大吼「誰再靠過來！」只見國民黨立委楊鎮浯等人嚇到往後彈，現場也靜默一秒鐘，大家都被段的怒吼震懾住。
李俊俋今也在臉書ＰＯ文表示，在國民黨的強力杯葛中，暴力襲擊主席段宜康，遭逢「巨大」敵手牽制，阻止他聲援主席，「還好中盤壯碩，挺肚推開」；他也質疑，「立法院到底是審查法案的地方，還是練角力的武場？」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 公務人員退休撫卹法草案 孔文吉 李俊俋 段宜康 蔡易餘
政治‧本日最多瀏覽
- 公開補教界狼師名！高市議員蕭永達：若有錯、退出政壇
- 法官、檢察官爆辭退潮 基層法界人士：對現況灰心
- 廣告籲年改 監督盟批政府「教唆孩子鬥爭父母」
- 真的不選議員？ 議員之女陳思宇脫口這樣表態
- 詹啟賢：國民黨過去未提撥退休金 違反勞基法
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 綠燈直行被闖紅燈機車撞上 無肇責卻判賠169萬
- 《通靈少女》發威 最後一集收視率竟是...
- NBA》撞斷門牙顛倒勇 湯瑪斯逆襲巫師
- 媽媽何辜... 為錢反目竟嗆：媽媽出門被車撞死...
- 提前收5％加值稅 Google Play道歉：將退超收款項
- 台灣驚現龍捲風？專家出面解析...
- 日職》只有大谷一人能打！栗山監督下達「二刀流令」
- 今日NBA季後賽戰績
- 淡水火警13人送醫 住戶：還好有鄰居叫醒其他人
- NBA》小弟3分鐘差點花光年薪 詹皇怒：再1次就不幫付（影音）
- MLB》台灣球迷受訪高喊加油 神奇的事情發生了（影音）
- 最大時尚夜Met Gala 人人爭搶時尚寶座
- 川普談南北戰爭錯很大 美媒嘆：凸顯對歷史無知
- 李㼈氣場太強 「鮪魚」對戲揪安心！
- 穆迪警告 紐西蘭房價恐崩盤
- 這路口可直接左轉 高市出現首條左轉機車專用道
- 揮別情傷 王心凌聽到好多人對她說「520」
- 行車安全宣導 今起四天在湖口、泰安服務區免費安檢
- 基隆安樂、中山區5日停水14小時 影響7500戶
- 羽協︰與廠商溝通 選手提早試衣
- 民調：馬克宏和雷朋決選票數59%─41%
- 造假引進肯亞軍團 橫掃路跑 獎金7百萬
- 擔心服役不能吸毒 男子竟逃兵
- 公布狼師姓名不會被罰？南市社會局這樣解釋...
- 夜間部擬轉型開放大學 方便拿學位
- 老婦自身難保還顧流浪貓 東專師生助修破屋
- 搶江蕙反咬警栽贓 歹徒開庭竟冷笑
- （專訪）曾被陳冠希亂嗆 林志玲嘆「惡言像把刀會殺人」
- 日漁船陷入火海 15人驚險跳船逃生
- 家扶阿嬤做瑜珈、敷面膜 歡度另類母親節
- 愛不到帶槍談判！ 男在心儀女子家門前堵人
- 車型限制轎式小客車 計程車爆缺車
- 人民幣貶 風險增 上市櫃西進創7年新低
- 嘟嘟今復出 盼止獅7連敗
- 東森旗下東森得意購總座 陳安祥出任
- 南投e化獨有福利 報稅優惠看電影
- 高麗菜價回升了！批發價每公斤10元
- 逢甲夜市停車場暗夜槍響 警1天內逮人查獲槍彈
- 北市光復北八德路口地層下陷 柯P：明應會通車
- 鳳山摩鐵驚傳1死1傷 警懷疑案情不單純
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蔡易餘被架住仍不忘「腳攻」 綠委讚：盡責
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分