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黨主席選舉一輪過半？ 吳敦義：要很拚、很努力

2017-05-02  17:03

［記者鄭淑婷／桃園報導］國民黨黨主席候選人吳敦義，今天下午接連到龜山區千禧新城、陸光新城、貿商新城及明駝新城與基層黨員面對面，期盼黨員把振衰起敝的責任交給他，而且第一輪就要過半、有結果，對於現階段自我的選情分析，是否有機會過半？吳敦義回應：「要很拚、很努力。」每個地方都要加強。

吳敦義在座談會上表示，國民黨失去政權的確有「疏失」，過去太相信要對全民負責，覺得國民黨應該退出校園，結果民進黨的手就伸進去了，太陽花學運就是民進黨的手伸進大學校園的顯現，利用年輕學子發動太陽花，過去也太相信媒體應該屬於公眾的，所以國民黨退出媒體，但是媒體也被民進黨掌握，國民黨失去了話語權，另外，國民黨對於青年的培養不夠、對青年的服務不足，對媒體的了解也不夠，因此國民黨深陷重圍。

吳敦義表示，呼籲黨員把振衰起敝的責任託付給他，他絕對不會辜負大家的期待，他相信自己不但能跨過淡水河、大甲溪、濁水溪、曾文溪、高屏溪，連屏東的林邊溪都跨得過。

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  • 吳敦義連趕龜山眷村社區與基層黨員面對面。（記者鄭淑婷攝）

    吳敦義連趕龜山眷村社區與基層黨員面對面。（記者鄭淑婷攝）

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