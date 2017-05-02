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反年改、反前瞻？ 綠委批國民黨「價值是什麼」

陳其邁批評，國民黨對於建構台灣永續的年金制度，反對改革；面對台灣長遠的經濟發展，反對建設。（圖擷取自陳其邁臉書）

2017-05-02  17:21

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法法制委員會昨天審查「公務人員退休撫卹法草案」，但國民黨沒提出自己的年改版本卻杯葛，這讓民進黨立委陳其邁質疑，「國民黨的價值是什麼？」

陳其邁表示，國民黨昨天早上以程序發言、詢答，企圖阻擋逐條審查，會議進行到下午，「國民黨委員甚至跳上主席台毆打我們委員同仁，製造衝突企圖杯葛議事進行」；至於「前瞻基礎建設」，國民黨團又為了反對，再度強行霸佔議場主席台，阻撓院會議程。

陳其邁說，比較過去兩黨執政期間的擴大公共建設計劃，民進黨政府所提的計畫多遭到當時在野的國民黨反對，以致審議天數往往長達半年；國民黨執政所提的建設計劃，當時的民進黨都積極參與審查，立法院從送來到審完，平均只花33天就通過，「2009年面對莫拉克風災帶來的破壞，災後重建計畫更是僅費時7天就三讀通過」。

陳其邁批評，國民黨對於建構台灣永續的年金制度，反對改革；面對台灣長遠的經濟發展，反對建設，「如果只是為反對而反對，真不知道這個政黨存在的價值是什麼？」

陳其邁分享藍、綠時期，重大建設計畫審議天數等。（圖擷取自陳其邁臉書）

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相關關鍵字： 公務人員退休撫卹法草案 前瞻基礎建設 年金改革 陳其邁
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