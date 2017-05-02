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世大運的奇蹟？ 會場外驚見樹長「打火機」

2017-05-02  16:58

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市松山運動中心日前舉辦為期4日的「世大運國際水球測試賽」，場內台灣隊激戰中奪獲殿軍，場外卻有奇蹟般的景象，場館外八德路上的行道樹，遠看居然長出了一支一支的「打火機」！

原來，是因為世大運測試賽中，警方高規格安檢，觀賽民眾因為攜帶打火機不能入場，就將打火機放在行道樹的樹洞內，等賽事休息中途，民眾才出來倚著行道樹抽菸，等抽完菸，將打火機放在樹洞，又繼續看比賽。

據了解，警方在4月27日至30日的水球測試賽中，比照正式賽高規格，檢測出164件違禁品，其中包括美工刀、瑞士刀、剪刀、指甲剪、斜口鉗、腳架、打火機，大部分違規民眾都不知道自己帶的這些東西是違禁品，因此誤觸規定；警方建議，有意願入場觀賽的民眾，最好上網查閱網站及各場館公告，留意未來正式比賽違禁物品清單，才能加快進場速度，也避免自身困擾。

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  • 會場外行道樹放著好幾支打火機。（記者鄭景議翻攝）

    會場外行道樹放著好幾支打火機。（記者鄭景議翻攝）

  • 遠看好似樹上長出打火機。（記者鄭景議翻攝）

    遠看好似樹上長出打火機。（記者鄭景議翻攝）

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