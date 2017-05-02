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世大運維安比照機場 柯：國旗按照奧會規定處理

2017-05-02  16:43

〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運在即，日前於松山運動中心舉辦的測試賽中，卻檢出違禁品164件。台北市長柯文哲今受訪時強調，世大運賽事期間，請民眾參觀比賽當作是去登機的維安標準；另外，針對國旗的部分，柯文哲則說，主辦城市有簽保證書要遵守奧會規定，包括國旗大小都要按規定。

柯文哲今天出席「田徑人站出來，世大運拿金牌」記者會後受訪時指出，世大運是按照國際維安標準，例如Ｘ光機金屬偵測器等，屆時若民眾帶打火機、瓶裝水等都會被攔下來，「跟機場檢查差不多」，呼籲民眾要多注意。

至於若想攜帶國旗進場，柯指主辦城市有簽約，會按照奧會規定處理。有媒體進一步問，會不會造中國的反彈，柯秒回「你不要問，人家就不會反彈。」

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  • 台北市長柯文哲今受訪時強調，世大運賽事期間，請民眾參觀比賽當作是去登機的維安標準。（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲今受訪時強調，世大運賽事期間，請民眾參觀比賽當作是去登機的維安標準。（記者沈佩瑤攝）

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