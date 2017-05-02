強化社會企業發展 北市啟動3金鑰

2017-05-02 16:51

〔記者黃建豪／台北報導〕為鼓勵社會企業，台北市產業發展今天下午召開記者會，宣布啟動社企3金鑰，規劃舉辦社會企業推廣講座、建立社企互助平台以及推出「106年度社會企業推廣服務計畫」，將公開遴選10家社會企業，獲遴選企業可分配到一對一的專門業師，協助品牌行銷、商業模式調整、業務開發等輔導。

產業局長林崇傑表示，社會企業是指運用商業模式解決社會或環境問題的組織，對於整體社會環境具有正面改善功能，台北市從前年開始輔導社會企業，至今已達20家，包括：推廣無毒清潔用品的綠藤生機、關注再生能源的綠點能創、致力公平貿易的生態綠等。

已接獲KPMG輔導的社企「學長」綠點能創也到場分享經驗，指出社會企業就是「企業領頭、全民支持」的概念，例如綠點能創品牌「陽光伏特家」是以網路募資方式，建置太陽能發電廠，讓民眾用最簡單的方式成為股東，在回饋社會部分，也同樣是向全民募資，只是把募款金額建置太陽能發電廠後捐給社福機構，讓機構在未來20年享有的穩定售電收益，預期可獲利收益，是當初募款金額的兩倍。

產業局指出，為了進一步發展社會企業的社企3金鑰，第一把為透過聯合國大會所發佈的17項永續發展目標，辦理社會企業推廣講座；第二把則整合前二年的輔導成果，邀請歷屆受輔導的社企學長姐共組互助平台，形塑社會企業產業群組；第三把是公開遴選10家社企進行深度輔導，提供營運診斷、一對一業師諮詢及資源媒合會等，打造北市成為社企圈的友善城市。

產業局表示，106年度社會企業推廣服務計畫的社會企業募集，自5月18日起受理網路申請（以電子郵件件送至haroldliao@adct.org.tw，主旨註明106年北市府社企輔育計畫申請），已確實具有社會企業功能作為條件之一，獲遴選通過後，可享有至少10次的企業輔導、3次企業資源媒合、2次社會企業交流，但得在接受輔育3年內，配合追蹤成效與實地訪視。