世大運在即 柯：會多找些贊助
2017-05-02 16:26
〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運即將在今年8月登場，台北市長柯文哲今受訪時表示，精確奪牌數是體育署負責，據他所知，滑輪可能奪得較多金牌，北市府能做的就是多找一些贊助。有媒體問柯，之前在台北田徑場是跑時跌倒，要不要再練一練？柯連忙搖手表示，不要啦！這個摔一次就夠了，已經50歲了，不能想像自己還停留在20幾歲。
台北市政府舉行「田徑人站出來，世大運拿金牌」記者會，柯文哲致詞時指出，以前大家只能透過電視幫台灣的選手加油，這次在台北舉辦，選手是「回家比賽」，希望大家到比賽場地幫選手加油，他也相信重賞之下必有勇夫，希望這次台灣的選手們回到自己的土地上比賽，在主場優勢下爭取最好成績。
台北市東華扶輪社提供國內田徑選手高額奪牌獎金，只要在任何一個田徑項目奪牌，都可獲得激勵獎金，金牌100萬元、銀牌50萬元、銅牌30萬元；教練也能獲得分別為10萬、5萬和3萬的獎金。
柯文哲會後受訪時說，比賽項目共有22項，會持續找其他的贊助者，讓其他比賽項目的冠軍也有機會獲得獎金。現場媒體問，希望可以拿下多少面金牌？柯說，金牌的精確估計是體育署負責，以前最好成績拼到第7名，體育署把這當成機密，但據他所知，滑輪可以拿到比較多面金牌。
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