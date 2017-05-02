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世大運帶國旗入場引中國反彈？柯P一句話妙回...

2017-05-02  16:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北田徑場日前舉辦台北世大運田徑測試賽，警方卻在安檢時發現打火機、剪刀等違禁品，台北市長柯文哲今天說，舉辦賽事期間，民眾要把維安標準視為要登機；至於民眾若帶國旗入場是否會引中國反彈，柯則是用一句話妙回！

距離世大運開幕剩108天，「田徑人站出來、世大運拿金牌」記者會今天於台北市政府舉行，柯文哲會後受訪時說，世大運舉辦期間，一切按照國際維安標準，如設置X光機、金屬探測機等；他也提醒，民眾若攜帶打火機、瓶裝水，都會被攔下來，「當成是登機的維安標準」。

至於觀看賽事時，民眾是否能帶國旗入場？柯文哲說，會依照奧會規定處理；媒體追問，這是否會造成中國反彈，柯文哲則回應說「你不要問，人家就不會反彈」。

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  • 柯文哲今天出席「田徑人站出來 世大運拿金牌」記者會，會後接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

    柯文哲今天出席「田徑人站出來 世大運拿金牌」記者會，會後接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

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