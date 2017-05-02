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廣告籲年改 監督盟批政府「教唆孩子鬥爭父母」

圖為監督年金改革行動聯盟日前至監察院遞交陳情書，抗議總統府年金改革委員會違憲，並要求彈劾相關人員。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-05-02  15:57

〔即時新聞／綜合報導〕對於行政院針對年金改革拍攝的廣告，監督年金改革行動聯盟今天發出聲明批評，該廣告是教唆孩子鬥爭父母。

行政院拍攝的廣告中提及「這些孩子的爸媽是一群年輕的公務員，別拖垮這個家，這個家是大家的！」監督聯盟痛批，這是可怕又可惡的指控。

監督聯盟說，政府透過廣告教唆公務員家庭的孩子，鬥爭自己父母，教唆非公務員家庭的孩子，鬥爭別家的公務員父母。

監督聯盟說，許多國家都有年金改革，但沒有一個以破壞天倫，作為改革的手段，許多國家都曾年金改革成功，也沒有一個是以破壞親子關係，作為年金改革的代價。

監督聯盟也要求政府出面道歉，並呼籲政府「停止止所有破壞世代關係的行為」。

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