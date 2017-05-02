廣告籲年改 監督盟批政府「教唆孩子鬥爭父母」
2017-05-02 15:57
圖為監督年金改革行動聯盟日前至監察院遞交陳情書，抗議總統府年金改革委員會違憲，並要求彈劾相關人員。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕對於行政院針對年金改革拍攝的廣告，監督年金改革行動聯盟今天發出聲明批評，該廣告是教唆孩子鬥爭父母。
行政院拍攝的廣告中提及「這些孩子的爸媽是一群年輕的公務員，別拖垮這個家，這個家是大家的！」監督聯盟痛批，這是可怕又可惡的指控。
監督聯盟說，政府透過廣告教唆公務員家庭的孩子，鬥爭自己父母，教唆非公務員家庭的孩子，鬥爭別家的公務員父母。
監督聯盟說，許多國家都有年金改革，但沒有一個以破壞天倫，作為改革的手段，許多國家都曾年金改革成功，也沒有一個是以破壞親子關係，作為年金改革的代價。
監督聯盟也要求政府出面道歉，並呼籲政府「停止止所有破壞世代關係的行為」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 公務員 年金改革 監督年金改革行動聯盟
政治‧本日最多瀏覽
- 公開補教界狼師名！高市議員蕭永達：若有錯、退出政壇
- 法官、檢察官爆辭退潮 基層法界人士：對現況灰心
- 中市3局搬7期商辦？國民黨團：不准搬
- 戴資穎球衣不合身 林全下令：不得再發生
- 司改會議》王昊姑姑談被害者保護措施 力推3方向
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 綠燈直行被闖紅燈機車撞上 無肇責卻判賠169萬
- 《通靈少女》發威 最後一集收視率竟是...
- （專訪）《通靈》最終回虐心導演踹共啦！結局這句台詞引共鳴
- 醫病》長期抽菸、服成藥 「泌尿上皮癌」恐找上門
- 哈瑪斯新政策 不再主張消滅以色列
- 客咆哮全熟牛排「紅紅的」 店長發怒趕人
- 南湖大橋曳引車撞涵洞 鋼條砸中一旁轎車
- 蜜雪兒力推讓女孩學習、營養午餐2計畫 傳川普要終結
- 楊冪肉胎裝登Met Gala 慘被虧像受潮海苔仙貝
- MLB》台灣球迷受訪高喊加油 神奇的事情發生了（影音）
- MLB》6局狂飆7K 陳偉殷繳優質先發
- 布袋戲偶好神 征服金鋼狼
- 慶祝自己的節日 柳奇護理師李佩諭懷念阿嬤的味道
- 計程車與自小客車禍 波及彰化高中學生專車
- 日治時期的身份證 豐原區戶政所有展示
- 女祭師文化漸式微 獲補助傳承有望
- 基隆阿婆水煮蛋賣 60年 他買了20年
- 新化圖書館外 咖啡小棧開賣
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 〈三代同堂樂〉老後人生 及早安排
- 這所高中睽違42年 全中運高女組400公尺接力再奪金
- 打火兄弟未投團體意外險 南市議員聲聲催
- 補習班公告男老師停課 外界聯想與才女自殺有關
- 「買一送一」價格卻漲兩倍 網友批全聯考智商？
- 民宅凌晨竄火舌 打火兄弟頂樓救下老夫婦
- 若去不了WHA 李大維：污辱台灣人
- 〈下班做什麼〉騎鐵馬，飆雙塔
- 剛出獄又用萬能鑰匙偷貨車 巡邏警查獲
- 球衣不合身 戴資穎奪金不開心
- 老婆說的都對！小艾爆蜜拉太神了預測川普當蒜
- 自由廣場》海上鐵棺材vs. F-35
- 改名解放軍被拒 交保男嗆警又被逮
- 灌木充「樹」被批造假 市府：後續只列喬木
- 美表面牽制北韓 實則圍堵中國
- 《通靈》驚見鬼影！長袍男竟在郭書瑤身後...
- 日本人氣女星告別紙片人 義大利慘淪路人甲
- 怨念深深》瓊瑤揭家醜遭反擊 繼子「一再隱忍得澄清」
- 新北青年宅三重三館 套房最低6100元
- 關注本土生物 台灣這種淡水魚已滅絕
- 深夜惡火老夫婦嗆傷 竟是兒子闖的禍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：廣告籲年改 監督盟批政府「教唆孩子鬥爭父母」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分